Play Off promozione. La Campolongo Hospital Rari Nantes Salerno batte 14-6 la Vela Nuoto Ancona in gara 1 di semifinale.

Sabato pomeriggio di grande pallanuoto alla piscina Simone Vitale di Salerno dove è andata in scena gara 1 della semifinale Play Off promozione. La Campolongo Hospital Rari Nantes Salerno ha nettamente battuto la Vela Nuoto Ancona con il punteggio di 14-6. Tifo caldissimo e piscina Vitale esaurita in ogni ordine di posti, tutti a sostenere i giallorossi che dopo aver stravinto il campionato, devono affrontare l’ostacolo play off per realizzare finalmente il sogno della massima serie. L’inizio dell’incontro è carico di tensione e a risentirne sono soprattutto i ragazzi della Rari, consapevoli di non poter fallire la gara. L’Ancona, invece, non ha nulla da perdere e gioca con la testa più sgombra. A segnare il primo gol è clamorosamente proprio l’Ancona e i nei primi minuti regna un sostanziale equilibrio. Ma dura poco il sogno dei marchigiani di portare un risultato positivo a casa, il tempo per i giallorossi di scrollarsi di dosso la tensione e cominciare a giocare, e la gara prende la piega che tutti si attendevano. 2-1 il primo quarto, e poi 4-1, 5-2 e 3-2, con mister Citro che ruota i suoi uomini compreso il portiere, sostituendo nell’ultimo quarto l’ex di turno Santini con il giovane Taurisano. Sugli scudi il bomber Luongo con 5 reti, tra i quali un pallonetto che ha infiammato la Vitale; Gandini con 3 gol di notevole fattura; Spatuzzo 2; Pica, Cupic, Gallozzi e Parrilli 1.

“Dopo il primo tempo in cui siamo stati un po’ contratti, abbiamo giocato un’ottima pallanuoto in entrambe le fasi. Complimenti ai ragazzi e ora testa alla gara di mercoledì ad Ancona” il commento subito dopo la gara di mister Matteo Citro.

Gara 2 si disputerà mercoledì 12 giugno alle 18,45 alla piscina del Passetto ad Ancona.

Campolongo Hospital RN Salerno-Barbato Design Vela Ancona 14-6 (2-1, 4-1, 5-2, 3-2)

Campolongo Hospital Rari Nantes Salerno: Santini, Luongo 5, Gandini 3, Sanges, Scotti Galletta, Gallozzi 1, Fortunato, Cupic 1, Mauro, Parrilli 1, Spatuzzo 2, Pica 1, Taurisano. All. Citro.

Barbato Design Vela Ancona: Bartolucci E., Lisica 1, Pugnaloni, Pantaloni 1, Baldinelli, Pieroni 1, Simo, Dipalma, Ciattaglia 1, Bartolucci D., Sabatini, Cesini 2, Cardoni. All. Pace I.

Arbitri: Brasiliano e Baretta.

Note: sup. num. Salerno 3/10 più un rigore realizzato, Ancona 0/10 più un rigore realizzato; spettatori 500 circa.