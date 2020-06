Piscina Comunale di Cava, positivo il bilancio della prima settimana di riapertura.

Dopo oltre due mesi e mezzo di chiusura forzata dovuta all’emergenza coronavirus, la piscina comunale di Cava de’Tirreni ha riaperto i battenti il 28 Maggio. L’affluenza è stata subito molto buona: centinaia di persone sono tornate a tuffarsi in vasca e le misure adottate dal gruppo Acquachiara sono riuscite a garantire la sicurezza di tutti i nuotatori, grandi e piccoli. Entusiasti i primi utenti: “Dopo tre mesi di Smart Working e spese a domicilio è bellissimo tornare a nuotare, un’emozione unica”.

La ripartenza delle attività sportive è stata curata fin nei minimi dettagli per garantire il pieno rispetto delle direttive anti-contagio ministeriali e regionali. Piano vasca, docce, panche, spogliatoi, bagni e spazi comuni sono stati sanificati e vengono regolarmente igienizzati al termine di ogni turno. Al momento dell’ingresso nell’impianto, viene rilevata la temperatura corporea di tutti gli utenti e ciascuno è tenuto ad igienizzare le mani. Negli spogliatoi sono stati posizionati appositi distanziatori per evitare assembramenti e anche in corsia i nuotatori sono obbligati a rispettare una distanza di sicurezza di due metri. Insieme alla scuola nuoto, sono ripartiti anche i corsi di pallanuoto, aquagym e aquafitness.

Il direttore dell’impianto Peppe Fasano ha voluto dare il proprio benvenuto ai tutti i nuotatori di Cava e dintorni. “Non vedevamo l’ora di ricominciare! La piscina comunale di Cava de’Tirreni Acquachiara da giovedì scorso è pienamente operativa. Dopo aver effettuato le operazioni di sanificazione e pulizia generale abbiamo aperto i battenti accogliendo centinaia di persone pronte a rituffarsi, è il caso di dirlo, nel mondo dello sport. Non ci fermiamo: siamo carichi e pieni di entusiasmo! Vi aspettiamo”.

Per maggiori info e chiarimenti, gli utenti possono rivolgersi alla segreteria dell’impianto telefonando al numero 089-4456365 – dal lunedì al sabato dalle 10 alle 18 – o consultare la pagina Facebook.