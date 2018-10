Pallamano, impegni in trasferta per Jomi ed Onmic.

Impegno esterno per la Jomi Salerno. Archiviati gli impegni internazionali capitan Coppola e compagne si rituffano nel massimo campionato e domani (sabato 27 ottobre ndr) con inizio alle ore 15:30 saranno di scena sul campo della matricola Leno. La Jomi Salerno ha collezionato sin qui 7 punti in quattro gare sin qui disputate, frutto di 3 vittorie ed 1 pareggio. Capitan Coppola e compagne devono però recuperare il prossimo 31 ottobre alle ore 19 al Pala Keope la sfida contro la Casalgrande Padana, match valevole quale quarta giornata d’andata del torneo di massima serie. La formazione bresciana ha invece collezionato 2 punti in cinque gare, frutto di una vittoria e quattro sconfitte. “Il Leno si sta comunque comportando bene in questa prima parte di campionato – afferma il tecnico della Jomi Salerno, Rajic – e quindi dobbiamo affrontare questo match con grande attenzione e concentrazione. Non possiamo abbassare la guardia, partiamo sicuramente favoriti ma poi alla fine è sempre il campo a dare il suo verdetto definitivo”.

SERIE A2, TRASFERTA A TERAMO PER L’ONMIC SALERNO: Impegno in trasferta per l’Onmic Salerno nel campionato di serie A2 femminile, girone D. Le ragazze allenate da Laura Avram saranno di scena domenica pomeriggio (ore 17) a Teramo. Entrambe le compagini hanno due punti in classifica, frutto di una vittoria ed una sconfitta. Le salernitane infatti hanno vinto in occasione della seconda giornata il derby contro Benevento tra le mura amiche della Palestra Caporale Maggiore Palumbo dopo la sconfitta rimediata all’esordio sul campo del Fondi. Le abruzzesi invece hanno vinto all’esordio in campionato contro la Cassa Rurale Pontinia mentre sono uscite sconfitte dal Pala San Giacomo contro la corazzata Conversano in occasione della seconda giornata.