Pallamano femminile, chiusa definitivamente la stagione, Pisapia: grande delusione.

La stagione della pallamano italiana si conclude in via definitiva. Nella giornata di giovedì, infatti, la Federazione Italiana Giuoco Handball ha ufficializzato che le Final4 per l’assegnazione dello Scudetto, ipotizzate a seguito del Consiglio Federale dello scorso cinque aprile, non saranno disputate Si chiude qui, di conseguenza, anche la stagione della Jomi Salerno. In virtù di ciò la formazione salernitana del patron Mario Pisapia nella prossima stagione prenderà parte alla EHF Cup Femminile insieme a Sudtirol Brixen ed Alì-Best Espresso Mestrino. In merito alla decisione assunta dalla FIGH, il presidente della società salernitana Mario Pisapia afferma: “C’è inevitabilmente grande delusione. Sono certo che avremmo potuto toglierci grandi soddisfazioni, ma è andata così. Non ci sarà assegnazione dello scudetto ma chiudiamo la stagione con la vittoria della Coppa Italia. Nella prossima stagione prenderemo parte alla EHF Cup femminile, porteremo quindi ancora una volta il nome della nostra città in giro per l’Europa. È un momento difficile per la salute di tutto il mondo e dobbiamo pensare a superarlo, perché è assolutamente prioritario rispetto allo sport. In questo momento possiamo augurarci, in primis, che questa pandemia passi il prima possibile. In secondo luogo che, nel momento in cui si rimetteranno in moto tutte le attività del nostro Paese, ci sia una ripresa economica che permetta anche allo sport di ripartire. Il nostro movimento, come ben sappiamo, si alimenta di sponsorizzazioni. Bisognerà capire chi avrà la forza di rimettersi in piedi e ripartire”.

