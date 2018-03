P2P Givova, trasferta a Chieri.

Torna in campo la P2P GIVOVA. Domenica 4 marzo, con fischio d’inizio alle ore 17, le pallavoliste irnine saranno di scena in Piemonte per sfidare la Fenera Chieri, nella decima giornata di ritorno del campionato di serie A2. Sarà partita dell’ex per Marianna Ferrara: poco più di un anno fa, la schiacciatrice salernitana fu ingaggiata proprio da Chieri, reduce dall’esperienza in Francia con l’Evreux.

Adesso è dall’altra parte della rete ed insieme alle compagne della P2P proverà a rifilare lo sgambetto ad una delle big del campionato di serie A2 femminile di volley. La Fenera Chieri, allenata da coach Secchi, è reduce dalla sconfitta di Cuneo, ha limitato i danni nel turno precedente cedendo al tie break con Orvieto e vincendo due set ai vantaggi, deve valutare le condizioni fisiche di Lualdi e Salvi ma resta una squadra di assoluto valore, quinta in classifica a quota 50, ad una manciata di punti dalle posizioni nobili della graduatoria. La P2P, invece, sestultima con 25 punti, è reduce da tre sconfitte consecutive, è a digiuno e deve innanzitutto liberarsi dal torpore che ha caratterizzato le ultime prestazioni. “A Chieri le ragazze dovranno fare l’esatto contrario di ciò che hanno proposto in queste scialbe partite – ha rimarcato il vice presidente Luca Castagna al termine della gara persa in casa contro Orvieto – vogliamo vedere in campo ardore, motivazioni”. Dopo il congedo da coach Castillo, la squadra è stata temporaneamente affidata a coach Teodoro Cicatelli che la guiderà a Chieri. Arbitreranno Santoro e Pozzi.