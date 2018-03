P2P Givova Baronissi si separa da coach Castillo.

Ivan Castillo non è più l’allenatore della P2P GIVOVA. “Ringrazio la società che non mi ha fatto mai mancare il proprio sostegno, non mi ha mai abbandonato nei momenti di difficoltà personale e, a maggior ragione nelle ultime ore, mi ha permesso di dedicarmi esclusivamente al mio bambino che ha bisogno di me – spiega il tecnico – finché ho potuto, sono stato vicino alla squadra ma poi subentrano situazioni familiari molto particolari, che hanno la precedenza”.

“Nell’ultima telefonata fatta ad Ivan Castillo, abbiamo parlato a lungo dei valori più importanti per un uomo: a casa sua avrà modo di stare più vicino ai propri affetti, perché questa è adesso la sua priorità. Ci sono delle cose più importanti nella vita, che non bisogna mai sottovalutare: la prima tra tutte è la famiglia. La nostra famiglia, la P2P, forte dei propri valori, augura tutto il meglio possibile alla famiglia Castillo”.

La squadra ha ripreso gli allenamenti al Palasemprefarmacia.it ed è stata temporaneamente affidata al coach Teodoro Cicatelli che la guiderà nella trasferta di Chieri, in programma domenica 4 marzo alle ore 17