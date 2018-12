P2P Givova Baronissi sconfitta al tie break da Orvieto.

A fine gara, gli applausi a scena aperta del pubblico del palazzetto dello sport di Capriglia che ha premiato la squadra per l’impegno e gli sforzi profusi. La P2P raggiunge quota 10 in classifica, resta al sesto posto e si prepara alla trasferta di Mondovì, in programma il 9 dicembre. Sarà la prima di tre gare ravvicinate: 11 dicembre in Coppa Italia a Sassuolo, il 16 dicembre in casa con Pinerolo.