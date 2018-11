P2P Givova Baronissi, gara interna contro Orvieto.

Nove punti e si volta pagina. La P2P GIVOVA ritorna in campo dopo la trasferta a Soverato e il punto strappato alla capolista in condominio del girone.

Domenica 2 dicembre comincia il girone di ritorno e la squadra allenata da coach Dino Guadalupi affronterà tra le mura amiche del palasport di Capriglia ( fischio d’inizio alle ore 17, botteghino aperto dalle ore 15.30, biglietto 5 euro, ridotto 3 euro) un’altra big del campionato.

Sotto rete, infatti, la P2P troverà Orvieto, KO in una sola circostanza nelle otto giornate del girone d’andata. Sarà gara dell’ex per Daniela Ginanneschi e in qualche modo anche per la centrale delle ruprestri, Mila Montani, che ha fatto parte del roster P2P durante la recente edizione del campionato di beach volley Lega Volley Summer Tour.

Il sesto posto al termine del girone d’andata porta in dote anche una piacevole novità: la P2P GIVOVA è qualificata al primo turno della Coppa Italia e l’11 dicembre, in anticipo, affronterà Sassuolo a domicilio.

“E’ la prima volta che partecipiamo alla manifestazione tricolore e la prospettiva mi intriga – ha commentato il patron della P2P, Franco Montuori – Un pensierino al passaggio del turno lo faccio e mi aspetto il meglio. La partita si inserisce in un calendario già fitto di impegni, soprattutto in considerazione della lunga trasferta di Mondovì che precederà l’appuntamento di Sassuolo. Abbiamo in ogni caso predisposto una logistica che consentirà alle atlete di gestire risorse fisiche e tempi di riposo per ricaricare le batterie. Ogni cosa a suo tempo. Adesso ci prepariamo ad affrontare con il giusto piglio, tanta fame, umiltà e concentrazione la prossima partita casalinga contro Orvieto. All’andata in Umbria, la nostra squadra avrebbe meritato molto di più ma un’intesa ancora da cementare e sopraggiunti infortuni non le permisero di raccogliere per quanto seminato. Adesso mi aspetto che la crescita e i segnali confortanti visti a Soverato proseguano. Chiamo anche a raccolta il pubblico amico, perchè davvero la P2P possa sentirsi a casa, sostenuta e incoraggiata in questa sfida da vincere tutti insieme, anche con l’aiuto dei tifosi”.

“Mi aspetto di vedere all’opera, per impegno, grinta e determinazione, la stessa squadra di Soverato – ha detto il vice presidente Luca Castagna – siamo reduci da un punto pesante e da un tie break di grande intensità, perso solo ai vantaggi. Adesso il calendario si ribalta e giocheremo piú volte in casa che in trasferta. Mi aspetto il meglio possibile, partita dopo partita, consolidando il nostro percorso di crescita”.

Mercato – La società comunica il trasferimento dell’atleta Marianna Ferrara alla Ferraro Volley Lamezia, compagine che milita nel campionato di serie B1. Marianna ha fatto parte del roster della P2P nel primo, storico campionato del club in serie A2 ed è stata una delle atlete riconfermate quest’anno. Nel ringraziarla per la serietà, professionalità e gli sforzi profusi nelle stagioni sportive vissute in bianco – rosso – blu, la P2P augura all’atleta le migliori fortune professionali.