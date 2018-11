Onmic, gara interna contro Badolato.

Impegno casalingo per l’Onmic Pdo Salerno che affronterà domani, domenica 25 novembre, (inizio ore 18:30) il Meta 2 Badolato alla Palestra Caporale Maggiore Palumbo nel match valevole quale settima giornata d’andata del girone D di serie A2 femminile. Le due formazioni sono divise da un solo punto in classifica. Il Meta 2, infatti, occupa attualmente la quarta posizione in classifica con 5 punti all’attivo, frutto di due vittorie, un pareggio ed una sconfitta. L’Onmic Pdo Salerno, si trova un gradino più sotto, con 4 punti all’attivo, frutto di due vittorie, nessun pareggio e zero sconfitte. Nello scorso turno di campionato il Meta 2 Badolato è stato superato tra le mura amiche dalla corazzata Conversano con il risultato di 30 a 22. Non è invece scesa in campo l’Onmic Pdo Salerno che ha osservato il turno di riposo previsto dal calendario.