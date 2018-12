Olympic Salerno, vittoria in casa dell’Atletico Faiano.

L’Olympic Salerno conferma la propria tradizione favorevole fuori dalla mura amiche e fa scacco matto in casa del temibile Atletico Faiano. Inizio all’insegna del grande equilibrio con l’ex Sandrigo che si barcamena tra le strette maglie difensive biancorosse ma la prima vera occasione arriva al 27′ quando Fabio Pifano chiama Lamberti al pronto intervento. Cresce la pressione dei delfini che ci provano anche con Amato e di nuovo con il più piccolo dei fratelli Pifano che calcia di poco a lato dalla media distanza. Tocca poi al maggiore, Marco, seminare il panico nella retroguardia picentina ma la conclusione da posizione ottimale lascia a desiderare. I granata di casa ci provano con Mazza ma Mugnani non si deve sporcare i guanti. Nella ripresa ancora Olympic più propositiva con Viviano che per poco non sorprende Lamberti. Sul ribaltemo di fronte colossale occasione per i padroni di casa con Bianco che da fuori centra in pieno il palo. Il match sembra destinato allo 0-0 finale ma uno spunto di Chiariello premia l’insistenza degli ospiti: l’ex Mazzola viene atterrato in area, rigore e trasformazione con freddezza dell’ormai specialista Contente. Dopo il goal ospite accade poco o nulla e l’undici di De Sio può tirare un sospiro di sollievo e riprendere a marciare, in attesa di sfatare il tabù interno nelle gare a disposizione prima della sosta.

TABELLINO

ATLETICO FAIANO: Lamberti C., Ceresoli, Santamaria, Bianco, Ler, Del Giudice, Lamberti P., Frasca, Mazza (41′ st Ametrano), Sandrigo, Vuto. A disposizione: Di Matteo, Falco. Allenatore: Nappo

OLYMPIC SALERNO: Mugnani, Acquaviva, Bosco, Pifano F. (41′ st Condolucci A.), Panella, Albini, Pifano M. (34′ st Marano S.), Amato, Chiariello, Viviano, Condolucci E. (22′ st Contente P.). A disposizione: D’Arienzo, Malangone, Avagliano, Trimarco, De Fato. Allenatore: De Sio

ARBITRO: Petruzzello di Battipaglia

RETE: 26′ st rig. Contente P.

