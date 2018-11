Olympic Salerno, una vittoria e una sconfitta per Under 14 e 16.

Ancora un fine settimana dai due volti per le due principali rappresentative giovanili dell’Olympic Salerno. L’Under 16 di Paolo Rossi, priva degli squalificati Calore e Lanzetta, scivola fuori dalle mura amiche al cospetto di un’intraprendente Oasi Scafati. La compagine locale s’impone 4-0, sfruttando a dovere le occasioni costruite con due reti per tempo. “Ci stiamo concentrando molto sugli aspetti tecnico-tattici di ogni singolo atleta – ha spiegato il mister biancorosso – Nonostante il pesante passivo ho notato comunque dei piccoli passi avanti, non guardiamo al mero risultato sportivo ma alla crescita graduale e costante nel tempo”. Così in campo: De Martino, Savastano, Iavarone (Criscuolo), Notari (Prato), Morena (Mazzotti), Nardin, Zapparoli, Moscariello (Barone), Cantilena, Adinofi (Sorrentino), Elia (Amato (Demko).

Roboante affermazione, invece, per l’Under 14 che da seguito al brillante esordio di domenica scorsa con il Pontecagnano. L’undici allenato da Gennaro Piccolo, coadiuvato da Alessio Mogavero, s’impone con il punteggio di 1-10 al “San Biagio” di Palomonte. Per i babies colchoneros vanno a bersaglio per ben quattro volte Alfonso Amendola, Grati, Vicinanza, Di Stasi, Giugliano, Grisanti e Nazzecone. Così in campo: Amendola And., Taiani, Vicinanza, Zapparoli, Cetrangolo, Palladino, Colucci, Iovanna, Giugliano, Amendola Alf., Grati. Nel corso dell’incontro spazio a Dente, Di Stasi, Grisanti e Nazzecone.

L’A.S.D. Olympic Salerno comunica inoltre che sono aperte le iscrizioni a tutti i corsi di scuola calcio per l’anno 2018-2019 per le categorie Piccoli Amici: nati dal 1/1/2011 al 31/12/2014, Pulcini: nati dall’ 1/1/2008 al 31/12/2010, Esordienti: nati dall’ 1/1/2006 al 31/12/2007, Under 14: nati dall’ 1/1/2005 al 31/12/2005, Under 16: nati dall’ 1/1/2003 al 31/12/2004. La durata del corso sarà di 9 mesi: 10 settembre 2018 – 7 giugno 2019. Gli allenamenti si svolgeranno presso il nuovo centro sportivo Casa Olympic, via Tiberio Claudio 50 c/o C.C.La Fabbrica – Salerno, “Tiki-Taka” campo di calcio a 5 coperto, via Wenner (Fratte), Salerno, campo sportivo “De Gasperi” quartiere Europa (Pastena) Salerno. Sarà disponibile il servizio minibus. Per ulteriori info rivolgersi al numero 3288090105 oppure consultare il sito internet www.olympicsalerno.it o inviare mail all’indirizzo info@olympicsalerno.it.