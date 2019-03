Olympic Salerno, trasferta di Lavorate trampolino di lancio per il rush finale.

Dopo il roboante 10-0 rifilato al dismesso Atletico Faiano, l’Olympic Salerno è chiamato a mantenere alta la concentrazione. I colchoneros di Vincenzo De Sio, infatti, saranno di scena domani pomeriggio sull’insidioso terreno di gioco del Lavorate. La compagine sarnese, contro cui all’andata i biancorossi centrarono il primo successo interno sfatando il tabù “Figliolia”, gode di un ottimo stato di forma con cinque risultati utili consecutivi dall’insediamento del neo tecnico Emilio Siano. Una sfida da prendere con le pinze per Acquaviva e compagni che devono mantenersi entro i 10 punti di distacco dal secondo posto per la disputa dei play-off. Un risultato positivo contro i biancoverdi dell’agro costituirebbe lo sprone giusto ai delfini per affrontare al meglio le due decisive sfide che precedono la sosta pasquale: il match interno con il Tramonti e la trasferta di Castel San Giorgio. “Affronteremo una squadra in ripresa che vuole costruirsi la salvezza in casa – ha ribadito mister De Sio – E’ il momento decisivo della stagione e sono contento di poter disporre nuovamente di elementi come Paraggio e Buonomo che sono stati a lungo fuori dal campo di gioco tra infortuni e squalifiche. Da adesso in poi saranno tutte finali, esigo concentrazione e massimo impegno da tutti perchè tutti sono e saranno utili alla causa”. Per il match della decima di ritorno, sconta la giornata di squalifica Contente mentre è di nuovo in ripresa e pronto a dare il suo contributo Viscido. Arbitro dell’incontro sarà il sig. Raffaele Ruggiero di Salerno, alla prima direzione in carriera dell’Olympic.

Sono aperte, intanto, le iscrizioni al primo trofeo di calcio giovanile intitolato a Stefano Savarese, organizzato dalla Scuola Calcio Olympic Salerno sui campi di Casa Olympic in via Tiberio Claudio Felice. Due categorie, 14 squadre si contenderanno la prima edizione di quella che si spera possa diventare una tappa fissa nel panorama calcistico giovanile campano. Tutte le formazioni partecipanti avranno un box spogliatoio dedicato all’interno della struttura, saranno premiate tutte le compagini partecipanti e tutte le partite della categoria Under 12 e la finale Under 9 saranno video registrate.

L’A.S.D. Olympic Salerno comunica inoltre che sono aperte le iscrizioni a tutti i corsi di scuola calcio per l’anno 2018-2019 per le categorie Piccoli Amici: nati dal 1/1/2011 al 31/12/2014, Pulcini: nati dall’ 1/1/2008 al 31/12/2010, Esordienti: nati dall’ 1/1/2006 al 31/12/2007, Under 14: nati dall’ 1/1/2005 al 31/12/2005, Under 16: nati dall’ 1/1/2003 al 31/12/2004. La durata del corso sarà di 9 mesi: 10 settembre 2018 – 7 giugno 2019. Gli allenamenti si svolgeranno presso il nuovo centro sportivo Casa Olympic, via Tiberio Claudio 50 c/o C.C.La Fabbrica – Salerno, “Tiki-Taka” campo di calcio a 5 coperto, via Wenner (Fratte), Salerno, campo sportivo “De Gasperi” quartiere Europa (Pastena) Salerno. Sarà disponibile il servizio minibus. Per ulteriori info rivolgersi al numero 3288090105 oppure consultare il sito internet www.olympicsalerno.it o inviare mail all’indirizzo info@olympicsalerno.it.