Olympic Salerno torna alla vittoria contro Baronissi.

Ritorna al successo l’Olympic Salerno. I biancorossi archiviano un Aprile da dimenticare e si avviano a concludere il campionato con uno scatto d’orgoglio, superando all’inglese nel “derby” del “Figliolia” la Polisportiva Baronissi. I padroni di casa, alla ricerca di punti per guadagnare la miglior posizione possibile in chiave play-out, giocano d’attesa e rischiano a più riprese la capitolazione sui tentativi di Condolucci, De Fato e Pierpaolo Contente. Nonostante la sequenza di risultati negativi e le consuete e cospicue assenze, i colchoneros giocano con molta più scioltezza e colpiscono con il proprio ariete pugliese: rapida combinazione sulla sinistra tra D’Amico e Condolucci, cross teso che De Fato addomestica con la spalla per poi girarsi in un fazzoletto e concludere di prepotenza a rete trafiggendo l’ex Bassi. La reazione irnina è scomposta con Esposito e Landi che non impegnano più di tanto Gargano. Nella ripresa, l’Olympic è brava a gestire il punteggio rintuzzando i tentativi dell’undici di Avellino a firma Cretella e colpendo in contropiede con il rientrante Chiariello che approfitta di un errato disimpegno sulla mediana e s’invola non lasciando scampo al portiere avversario. Il doppio svantaggio scuote la Polisportiva e negli ultimi dieci minuti è assedio all’arma bianca: Gargano abbassa la saracinesca vincendo il personale duello con Esposito a cui parerà anche il penalty del possibile 1-2. Finisce così con i delfini che tornano ad assaporare il piacere dei tre punti e proiettati ora a migliorare quanto più possibile lo score annuale negli ultimi due confronti con Vignale e Simone Fierro.

TABELLINO

POL.BARONISSI: Bassi, De Maio (33′ st Galdi A.), Mencherini, De Chiara (15′ st Bracciante), Landi T., Cilento, De Santis, Pecoraro (25′ st Siani), Landi F., Cretella, Esposito. A disposizione: Galdi F., Rago, Napoli, Iannone. Allenatore: Avellino

OLYMPIC SALERNO: Gargano, Bosco, D’Amico, Contente G. (15′ st Chiariello), Ragone, Panella, Paraggio, Contente P., De Fato, Pifano F., Condolucci E. Allenatore: De Sio

ARBITRO: Grimaldi di Nola

RETI: 31′ pt De Fato, 22′ st Chiariello.

