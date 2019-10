Olympic Salerno, tolto il velo alla nuova stagione: presentate le nuove divise

Si è svolta stamane, presso l’NRG Ford Store di Salerno, la presentazione ufficiale dell’Olympic Salerno versione 2019/2020. A fare gli onori di casa il dott. Stanzione con la figlia Sara, patron e amministratore delegato della NRG Ford Store, che si sono detti felice di questa sinergia e partnership con il club biancorosso complimentandosi con il presidente Pisapia per il lavoro svolto in questi anni dai più grandi ai più piccoli. Introdotti dalla voce dell’Olympic Emiddio Mazza, hanno poi preso parola in rappresentanza dell’amministrazione comunale l’assessore con delega allo sport Angelo Caramanno nonchè l’assessore alle politiche giovanili Maria Rita Giordano per poi procedere ai saluti del presidente della Confcommercio di Salerno, Giuseppe Venturiello. Successivamente patron Matteo Pisapia, dopo il suo discorso introduttivo sul modus vivendi Olympic, ha passato in rassegna tutti i partner e svelato al pubblico le tanto attese nuove divise: la prima con i classici colori biancorossi d’ispirazione colchoneros e la seconda, quella che sarà indossata per le gare in trasferta, di colore granata come richiamo al centenario della prima squadra cittadina, la Salernitana. Prima dei saluti di rito, rinnovato ufficialmente anche il tradizionale cerimoniale fair-play portato ormai da tempo avanti dalla società biancorossa con arbitri ed avversari: il capitano della prima squadra Osvaldo Acquaviva, accompagnato dai padroni di casa di NRG Ford Store e dal presidente Pisapia, ha firmato il rinnovo della speciale carta fair-play che prima di ogni gara casalinga sarà fatta vidimare insieme ad un pallone ai capitani delle formazioni ospitate.

L’A.S.D. Olympic Salerno comunica inoltre che sono aperte le iscrizioni a tutti i corsi di scuola calcio per l’anno 2019-2020 per le categorie Piccoli Amici: nati dal 1/1/2013 al 31/12/2015; Primi Calci: nati dal 1/1/2011 al 31/12/2012; Pulcini: nati dall’ 1/1/2009 al 31/12/2010; Esordienti: nati dall’ 1/1/2007 al 31/12/2008; Under 15: nati dall’ 1/1/2005 al 31/12/2006; Under 17: nati dall’ 1/1/2003 al 31/12/2004. La durata del corso sarà di 9 mesi: da Settembre a Giugno. Gli allenamenti si svolgeranno presso il nuovo centro sportivo Casa Olympic, via Tiberio Claudio 50 c/o C.C.La Fabbrica – Salerno, “Tiki-Taka” campo di calcio a 5 coperto, via Wenner (Fratte), Salerno, campo sportivo “De Gasperi” quartiere Europa (Pastena) Salerno. Anche quest’anno, inoltre, l’Olympic Salerno conserverà l’affiliazione alla metodologia Coerver Coaching mentre per gli iscritti dal 2003 al 2008 il tesseramento, alla visita cardiologica ed alla nuova maglia da gioco, comprenderà lo screen posturale con consulenza gratuita fisioterapica durante l’intera stagione sportiva e, novità della stagione 2019/20 l’esame B.I.A. un esame di tipo bioelettrico e non invasivo, che ci permetterà di conoscere la composizione del corpo dei nostri associati e valutarne lo stato nutrizionale. Sarà disponibile il servizio minibus. Per ulteriori info rivolgersi al numero 3288090105 oppure consultare il sito internet www.olympicsalerno.it o inviare mail all’indirizzo info@olympicsalerno.it.

