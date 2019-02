Olympic Salerno, prova del nove contro la Valle Metelliana.

Sarà un week-end da brividi per il girone E del campionato regionale di Prima Categoria, arrivato alla terza giornata del girone di ritorno con tanti big match in programma in vetta e in coda. In casa Olympic Salerno c’è trepidazione per l’attesa sfida di domani pomeriggio sul sintetico di Pregiato contro la Valle Metelliana dove Chiariello e compagni andranno a caccia della quinta vittoria di fila, la terza fuori dalle mura amiche. I biancorossi andranno a render visita alla terza della classe, distante solo tre punti e reduce dalla pesante stangata del giudice sportivo che ha comminato al sodalizio cavese la sconfitta a tavolino in relazione alla gara di sabato scorso con il Real San Felice con annessa squalifica di tre anni ad un tesserato. Umori, dunque, contrapposti con i colchoneros intenzionati ad invertire il trend con le battistrada che nella prima parte di stagione ha visto i ragazzi di De Sio cedere di misura sia agli avversari di domani che ad Honveed e Sporting Audax. “Nell’ultimo confronto ho cambiato un pò l’assetto iniziale per far rifiatare qualcuno e al contempo tenere sulla corda tutto l’organico – ha ribadito il tecnico dell’Olympic – L’apporto fondamentale di chi entra dalla panchina la dice tutta sull’omogeneità del gruppo: abbiamo tante risorse da sfruttare. Ci aspetta una trasferta insidiosissima, dobbiamo approcciare con la giusta intensità al confronto senza prenderci quelle pause che a volte ci hanno penalizzato nel computo finale”. Arbitro dell’incontro sarà il sig. Luigi Vitiello della sezione di Torre Annunziata.

