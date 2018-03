Olympic Salerno, pari senza reti con il Frazioni Unite.

Finisce a reti inviolate l’atteso confronto del “Superga” tra Frazioni Unite ed Olympic Salerno. I biancorossi danno linfa alla propria striscia di risultati utili consecutivi, confermando l’imbattibilità d’inizio 2018. Reti bianche ma non mancano emozioni su ambo i fronti. L’avvio di confronto è favorevole ai salernitani che vanno subito vicini al goal con Acquaviva su angolo di Contente ma il colpo di testa del capitano finisce di poco a lato. L’undici di De Sio continua a spingere e manca di un soffio il vantaggio con Viscido, questa volta impreciso a due passi dal bersaglio grosso. Gli irnini si affacciano per la prima volta dalle parti di Gargano a venti dall’intervallo ma l’estremo difensore ospite è attento sulle due insidiose conclusioni di Prospero. Discorso analogo per il collega Grimaldi che chiude la porta in faccia a Viscido. L’occasione più nitida per i padroni di casa arriva a ridosso dell’intervallo: la punizione calciata da Milite si stampa clamorosamente sulla traversa. La ripresa si apre sulla stessa falsa riga della prima frazione con l’Olympic proiettata in avanti ma poco cinica: i tentativi di Bosco e Viscido non portano i frutti sperati. Lo stesso ariete colchoneros ha nuovamente sui piedi la palla del vantaggio ma cincischia troppo e perde l’attimo giusto per trafiggere Grimaldi, imitando quanto fatto poco prima da Acquaviva. Nel finale ci prova Pappadia su calcio piazzato ma il risultato non cambierà più. Entrambe le compagini restano, così, in piena lotta per un posto al sole nella griglia play-off.

TABELLINO

FRAZIONI UNITE: Grimaldi, Moccia, Rega, Citro (33′ st Iacoletti), D’Auria, D’Amico, Pisapia G., Milite, Sica G. (28′ st Sica V.), Pappadia, Prospero. A disposizione: Strianese. Allenatore: Sabbarese

OLYMPIC SALERNO: Gargano, Acquaviva, Bosco, Pederbelli (20′ st Pivetta), Panella, Trimarco, Pifano M. (28′ st De Fato), Contente P., Viscido, Condolucci E. (13′ st Amato), Paraggio (40′ st Condolucci A.). A disposizione: Rossi, Ragone, Albini. Allenatore: De Sio

ARBITRO: Maiello di Nola

NOTE: Giornata serana. Ammoniti D’Auria (FU), Acquaviva, Pederbelli, Trimarco (OS). Recupero 1′ + 5′.

