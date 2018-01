Olympic Salerno, pari a reti bianche con la Simone Fierro.

Termina a reti bianche il match tra Olympic Salerno e Simone Fierro, valido per l’ultima giornata del girone F del campionato regionale di Prima Categoria. Un risultato tutto sommato giusto per quanto visto in campo. Il confronto, aperto come di consueto dal cerimoniale fair play fortemente voluto dal sodalizio di patron Pisapia e dal riconoscimento consegnato a capitan Osvaldo Acquaviva per le 100 caps in biancorosso, vede subito gli ospiti propositivi con la stoccata di Falcone preda di Gargano.

Sarà l’inizio di un lungo duello che vedrà vincitore l’estremo difensore salernitano. Le prime avvisaglie offensive locali portano la firma di Apicella che prima cincischia troppo prima di concludere a rete poi lambisce la traversa su imbeccata di Marco Pifano. I ritmi di gioco sono piacevoli e la Simone Fierro, con il massimo dirigente Cibelli a guidare la squadra dopo l’addio di mister Voccia, minaccia a ripetizione Gargano: il pipelet ex Audax salva prodigiosamente su Falcone imbeccato da Abate poi Di Gregorio in elevazione spedisce fuori. Lo stesso Falcone trova il goal poco dopo ma dopo una vistosa trattenuta su Acquaviva che rende inutile la realizzazione. Nell’ultimo quarto di gara l’Olympic riprende tono e si riaffaccia dalle parti di Trapani con un piazzato di Apicella ed un tiro cross di Contente che l’estremo ospite devia in angolo con la complicità della traversa. Lo stesso Apicella tiene tutti col fiato sospeso, piombando a terra in lacrime dopo un duro contrasto di gioco con Coccorullo. L’attaccante vietrese lascia il campo aiutato da compagni ed avversari lasciando spazio a Viscido. Le sue condizioni verranno valutate in settimana con la speranza che si tratti di nulla di grave. Nella ripresa si rinnova subito il duello Falcone-Gargano ma questa volta la mira dell’esterno offensivo picentino non è delle migliori poi è ancora una volta il portiere a chiudere ogni varco. Dopo la girandola di sostituzioni (per gli ospiti dentro anche il grande ex Salvati), l’ultima clamorosa palla goal capita sui piedi di Simone Marano che, con Trapani ormai battuto, prende in pieno il palo. Finale vibrante con tanto di rete annullata, tra le proteste colchoneros, a Paraggio.

TABELLINO

OLYMPIC SALERNO: Gargano, Bosco, Marano S., Pifano F. (1′ st Paraggio), Acquaviva, Trimarco, Pifano M. (30′ st De Fato), Contente, Apicella (40′ pt Viscido), Condolucci E., Buonomo. A disposizione: Ragone, Albini, Condolucci A. Allenatore: De Sio

SIMONE FIERRO: Trapani, Punzi, Zoccoli, Marino (35′ st Bianco), Coccorullo, Chiapparrone, Abate (15′ st Salvati), Di Gregorio, De Conciliis (30′ st Volpe), Falcone, Pepe. Allenatore: Cibelli

ARBITRO: Valcaccia di Castellamare di Stabia

NOTE: Giornata soleggiata. Ammoniti Pifano F. (OS), Chiapparrone (SF). Spettatori 100 circa.

L’A.S.D. Olympic Salerno comunica inoltre che sono aperte le iscrizioni a tutti i corsi di scuola calcio per l’anno 2017-18 per le categorie Piccoli Amici per nati dal 1/1/2010 al 31/12/013, Pulcini: nati dall’ 1/1/2007 al 31/12/2009, Esordienti: nati dall’ 1/1/2005 al 31/12/2006, Giovanissimi: nati dall’ 1/1/2003 al 31/12/2004, Allievi: nati dall’ 1/1/2001 al 31/12/2002. Gli allenamenti si svolgeranno presso le seguenti strutture: “Centro Sociale” Via Vestuti, Quartiere Italia (Pastena) Salerno, “Tiki-Taka” campo di calcio a 5 coperto, via Wenner (Fratte), Salerno, campo sportivo “De Gasperi” quartiere Europa (Pastena) Salerno. Sarà disponibile il servizio minibus. La quale comprende: Tesseramento Figc, polizza assicurativa, visita medica con elettrocardiogramma, 2 completini e zainetto dell’Olympic Salerno, analisi posturale specialistica. Per ulteriori promo del decennale, scuola calcio portieri ed altre info sarà sufficiente rivolgersi al numero 3288090105 oppure consultare il sito internet www.olympicsalerno.it o inviare mail all’indirizzo info@olympicsalerno.it. La segreteria è aperta dal lunedi al venerdi dalle 16 alle 18 presso il Centro Sociale in via Vestuti, Quartiere Italia (Pastena) Salerno. L’Olympic Salerno comunica altresì il lancio del nuovo piano Marketing per la Stagione 2017/18 consultabile al seguente link http://www.olympicsalerno.it/partnership.php