Olympic Salerno, la stagione della prima squadra riparte dalla Valentino Mazzola. Tesserato il portiere Mugnani.

Ripartirà domenica mattina dal Nuovo Centro Sportivo di Casignano “F.Arcamone” la stagione agonistica della prima squadra dell’Olympic Salerno. Dopo tre settimane di preparazione condite da test in famiglia ed inframezzate da test amichevoli tra cui quelli con Pro Salerno e Real Filetta Pezzano, per i ragazzi di mister Vincenzo De Sio è tempo di iniziare a misurarsi con le compagini di pari categoria e con la Coppa Campania, antipasto dell’inizio del campionato i cui gironi saranno svelati martedì prossimo e la cui partenza è confermata per il 6 Ottobre. Avversario della prima giornata del turno preliminare della kermesse tricolore (nel gironcino anche il Tramonti), sarà la Valentino Mazzola di Mariano Turco che nel torneo scorso aveva battezzato il De Sio bis e battuto sia all’andata che al ritorno i colchoneros. Scherzi del destino che si riflettono anche sul mercato e sui recenti cambi di maglia che hanno aumentato le rispettive schiere di ex di turno. Per la serie “porte girevoli”, ha salutato l’Olympic Antonio Gargano che andrà a difendere i pali proprio della compagine coperchiese mentre dai giallogranata passa in biancorosso Luca Mugnani. “Dall’esterno e da avversario sono rimasto sempre affascinato dal mondo Olympic. Le stesse sensazioni che ho avvertito in passato sono state confermate in pieno una volta presentatasi l’opportunità di sposare il progetto di questo club modello – ha spiegato l’estremo difensore che prima della Mazzola vinse il campionato con la Comunale Fisciano – E’ un gruppo sano che fuori dal rettangolo di gioco sa divertirsi in maniera altrettanto sana e dentro al campo risponde a pieno ai dettami dello staff tecnico. Il livello generale è ottimale, abbiamo le carte in piena regola per dimostrare domenica dopo domenica di poter arrivare più in alto possibile”. Tra gli ex più freschi anche Claudio Scannapieco, tra i volti nuovi dell’Olympic, mentre sono già di medio-lungo corso i fratelli Pifano, Contente, Bosco e Chiariello. Infine l’Olympic Salerno plaude al debutto vincente con tanto di eurogoal di Alessandro Pelosi, prodotto della cantera del sodalizio di patron Pisapia, con la Juniores Nazionale della Nocerina di mister Coscarelli. Pelosi è da poche settimane passato al blasonato club rossonero così come il difensore Giuseppe Renna si è accasato al Solofra in Eccellenza.

Intanto è in pieno svolgimento l’attività della scuola calcio a Casa Olympic. Tra le attrazioni principali della nuova, innovativa, struttura tutta di marca biancorossa un campo calciotto e due campi calcio a 5 (coperti nei mesi invernali da un pallone pressostatico con ingresso diretto dagli spogliatoi) con tribune e posti a sedere. Aree di allenamento, riscaldamento e test atletici con zona attrezzi sportivi all’aperto riservata agli atleti dell’Olympic Salerno e agli utilizzatori del centro sportivo. Sala conferenza da 24 posti con tavolini e proiettore a cui si aggiungono uno store dedicato, la possibilità di noleggiare completini da calcio, servizio lavanderia e distributori automatici e la possibilità di acquisto video registrazione del match prescelto finanche in streaming.

L’A.S.D. Olympic Salerno comunica inoltre che sono aperte le iscrizioni a tutti i corsi di scuola calcio per l’anno 2018-2019 per le categorie Piccoli Amici: nati dal 1/1/2011 al 31/12/2014, Pulcini: nati dall’ 1/1/2008 al 31/12/2010, Esordienti: nati dall’ 1/1/2006 al 31/12/2007, Under 14: nati dall’ 1/1/2005 al 31/12/2005, Under 16: nati dall’ 1/1/2003 al 31/12/2004. La durata del corso sarà di 9 mesi: 10 settembre 2018 – 7 giugno 2019. Gli allenamenti si svolgeranno presso il nuovo centro sportivo Casa Olympic, via Tiberio Claudio 50 c/o C.C.La Fabbrica – Salerno, “Tiki-Taka” campo di calcio a 5 coperto, via Wenner (Fratte), Salerno, campo sportivo “De Gasperi” quartiere Europa (Pastena) Salerno. Sarà disponibile il servizio minibus. Per ulteriori info rivolgersi al numero 3288090105 oppure consultare il sito internet www.olympicsalerno.it o inviare mail all’indirizzo info@olympicsalerno.it.