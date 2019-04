Olympic Salerno, la sfida al Tramonti vale una stagione. Under 16 e 14 lanciano la volata finale.

Archiviare immediatamente il rammarico per il pari subito in rimonta sabato scorso a Lavorate ed incamerare tre punti fondamentali per restare in gioco fino alla fine in ottica play-off. E’ l’imperativo categorico in casa Olympic Salerno, alla vigilia della sfida di sabato pomeriggio alle ore 16 al “Figliolia” di Baronissi contro il Tramonti. Il match sarà preceduto dalla campagna di sensibilizzazione che il club di patron Pisapia rinnova a sostegno della Giornata Mondiale dell’Autismo, celebrata il 2 Aprile scorso. L’undici di Enzo De Sio scenderà in campo con uno striscione ad hoc così come avvenuto già nelle passate stagioni. In chiave tecnica si prospetta un incontro agonisticamente intenso con continui capovolgimenti di fronte visti i precedenti tra le due squadre. Se, infatti, in casa dei gialloverdi l’Olympic è riuscita a fare punti importanti negli ultimi anni; tra le mura amiche la compagine allenata da Raffaele Apicella ha dimostrato di saper sgambettare i colchoneros. Ci vorrà, dunque, la miglior Olympic, nonostante le pesantissime assenze per squalifica di capitan Acquaviva e Viviano, per conquistare l’intera posta in palio. Arbitro dell’incontro sarà il sig. Marco Cerulli di Agropoli.

Impegni importanti anche per le giovanili. L’Under 16 di Paolo Rossi dopo la bella vittoria con i Leoncini Gregoriani affronterà saranno di scena lunedì pomeriggio a Pontecagnano, ospiti dell’omonima formazione che segue in classifica proprio i biancorossini. Lancia la volata finale di regular season l’Under 14 di Piccolo e Mogavero, impegnata sabato pomeriggio tra le mura amiche del “Settembrino” contro i pari età del Bellizzi.

L’A.S.D. Olympic Salerno comunica inoltre che sono aperte le iscrizioni a tutti i corsi di scuola calcio per l’anno 2018-2019 per le categorie Piccoli Amici: nati dal 1/1/2011 al 31/12/2014, Pulcini: nati dall’ 1/1/2008 al 31/12/2010, Esordienti: nati dall’ 1/1/2006 al 31/12/2007, Under 14: nati dall’ 1/1/2005 al 31/12/2005, Under 16: nati dall’ 1/1/2003 al 31/12/2004. La durata del corso sarà di 9 mesi: 10 settembre 2018 – 7 giugno 2019. Gli allenamenti si svolgeranno presso il nuovo centro sportivo Casa Olympic, via Tiberio Claudio 50 c/o C.C.La Fabbrica – Salerno, “Tiki-Taka” campo di calcio a 5 coperto, via Wenner (Fratte), Salerno, campo sportivo “De Gasperi” quartiere Europa (Pastena) Salerno. Sarà disponibile il servizio minibus. Per ulteriori info rivolgersi al numero 3288090105 oppure consultare il sito internet www.olympicsalerno.it o inviare mail all’indirizzo info@olympicsalerno.it.