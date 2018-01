Olympic Salerno, con la Polisportiva Baronissi per continuare a risalire la china. Impegni ostici per le giovanili.

Caccia al tris. Dopo le vittorie di misura con Sporting Audax ed Atletico Faiano, l’Olympic Salerno ritorna tra le mura amiche del “Figliolia” per ospitare in quello che può considerarsi a tutti gli effetti un derby la Polisportiva Baronissi. Un match che potrebbe rilanciare definitivamente le quotazioni dei biancorossi di Enzo De Sio che hanno iniziato col piede giusto il 2018. Sarà compito di Acquaviva e compagni meritarsi l’aurea fortunata d’inizio anno nuovo per concludere al meglio il girone d’andata, giunto al terzultimo appuntamento. Contro i granata irnini mancheranno per squalifica Rossi e Buonomo, appiedati per un turno dal giudice sportivo che evidenzia anche l’entrata in diffida di Apicella. Di contro il tecnico salernitano potrà contare nuovamente sull’apporto di Albini in difesa e a breve sul rientrante Pivetta in mediana. Un impegno da non sottovalutare contro la falcidiata formazione di mister Avellino a cui mancheranno De Santis, Rago e l’ex Di Nicola. Completano la schiera di vecchie conoscenze biancorosse presenti nell’organico baronense Bassi, Cretella, Genovese, Saviello, Siani, Napoli e Thomas Landi. Arbitro dell’incontro sarà il sig. Mauro Di Martino di Castellamare di Stabia.

Nella nona giornata del campionato Allievi Provinciali, lunga ed insidiosa trasferta per i 2001 di Paolo Rossi che se la vedranno in posticipo al “Comunale” con la Scafatese. Un incontro delicato per saggiare concretamente le ambizioni play-off dei baby colchoneros. Caccia al riscatto per i Giovanissimi Provinciali di Alfredo Serritiello: l’impegno è di quelli probanti. Lunedì pomeriggio, infatti, sul sintetico del “Settembrino” Santoro e Co. saranno protagonisti del derby con la New Mary Rosy. Anticipo, invece, per gli Esordienti 2005 Opes che si avviano a chiudere la prima parte di stagione ricevendo la visita della Frank Della Monica.

L’A.S.D. Olympic Salerno comunica inoltre che sono aperte le iscrizioni a tutti i corsi di scuola calcio per l’anno 2017-18 per le categorie Piccoli Amici per nati dal 1/1/2010 al 31/12/013, Pulcini: nati dall’ 1/1/2007 al 31/12/2009, Esordienti: nati dall’ 1/1/2005 al 31/12/2006, Giovanissimi: nati dall’ 1/1/2003 al 31/12/2004, Allievi: nati dall’ 1/1/2001 al 31/12/2002. Gli allenamenti si svolgeranno presso le seguenti strutture: “Centro Sociale” Via Vestuti, Quartiere Italia (Pastena) Salerno, “Tiki-Taka” campo di calcio a 5 coperto, via Wenner (Fratte), Salerno, campo sportivo “De Gasperi” quartiere Europa (Pastena) Salerno. Sarà disponibile il servizio minibus. La quale comprende: Tesseramento Figc, polizza assicurativa, visita medica con elettrocardiogramma, 2 completini e zainetto dell’Olympic Salerno, analisi posturale specialistica. Per ulteriori promo del decennale, scuola calcio portieri ed altre info sarà sufficiente rivolgersi al numero 3288090105 oppure consultare il sito internet www.olympicsalerno.it o inviare mail all’indirizzo info@olympicsalerno.it. La segreteria è aperta dal lunedi al venerdi dalle 16 alle 18 presso il Centro Sociale in via Vestuti, Quartiere Italia (Pastena) Salerno. L’Olympic Salerno comunica altresì il lancio del nuovo piano Marketing per la Stagione 2017/18 consultabile al seguente link http://www.olympicsalerno.it/partnership.php