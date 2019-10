Olympic Salerno-Intercampania 1-1. Aufiero replica a D’Amico

Secondo pareggio consecutivo per l’Olympic Salerno che impatta tra le mura amiche del “Figliolia” contro l’Intercampania. Il match, preceduto dal tradizionale cerimoniale fair-play mantenuto in vigore anche quest’anno dal club di patron Pisapia, vede i padroni di casa subito propositivi. Due le occasioni degne di nota della prima frazione di gioco. Il primo tentativo è di Acquaviva che dalla lunga distanza per poco non sorprende l’ex Gargano, il secondo è targato Condolucci che si accentra e con una perfida conclusione centra in pieno la traversa. Nella ripresa colchoneros subito avanti con la perla balistica di D’Amico che pesca il jolly con un terrificante mancino che non lascia scampo al numero uno avversario. I sarnesi provano a modificare qualche aspetto tattico per rientrare in partita e si rendono minacciosi con Murolo ed Avallone, senza impensierire più di tanto D’Arienzo. La svolta arriva con l’espulsione comminata a Bosco al termine di qualche minuto di concitazione seguita ad un fallo ai danni di Amato. La parità numerica viene ristabilita poco dopo con D’Auria che finisce anzitempo sotto la doccia. Al 40′ attimi di apprensione per Gargano, vittima di uno scontro fortuito con Viscido: il portiere è costretto ad uscire per la frattura multipla del setto nasale. Trasportato all’ospedale Curteri per ulteriori accertamenti, in serata è stato dimesso ed è tornato a casa. A pochi istanti dalla segnalazione degli otto minuti di recupero il pari dell’Intercampania: Aufiero si avventa sulla conclusione smorzata di Avallone dal vertice sinistro dell’area e anticipando difesa e portiere riesce ad insaccare. Finisce così con il secondo segno X di fila in schedina per entrambe le squadre.

TABELLINO

OLYMPIC SALERNO: D’Arienzo, Bosco, D’Amico, Contente, Acquaviva, Trimarco, Condolucci E. (32′ st Saulle), Pifano F., Mazzeo (30′ st Viscido), Amato (40′ st Paolini), Anastasio (22′ st Albini). A disposizione: Lamberti, Avagliano, Pederbelli, De Fato, Apicella G. Allenatore: De Sio

INTERCAMPANIA: Gargano (40′ st Cerbone), Oliva, Baldi, Basso, D’Auria, Bello, Notangelo, Molisse (2′ st Aufiero), Apicella A., Avallone, Murolo. A disposizione: Squillante, Cirillo, Manzo. Allenatore: Porpa

ARBITRO: Marino di Avellino

RETI: 10′ st D’Amico (OS), 43′ st Aufiero

NOTE: Serata tiepida. Ammoniti Contente, Condolucci E., Pifano F., Mazzeo (OS), Oliva (I). Espulsi Bosco (OS) e D’Auria (I) per comportamento non regolamentare.

L’A.S.D. Olympic Salerno comunica inoltre che sono aperte le iscrizioni a tutti i corsi di scuola calcio per l’anno 2019-2020 per le categorie Piccoli Amici: nati dal 1/1/2013 al 31/12/2015; Primi Calci: nati dal 1/1/2011 al 31/12/2012; Pulcini: nati dall’ 1/1/2009 al 31/12/2010; Esordienti: nati dall’ 1/1/2007 al 31/12/2008; Under 15: nati dall’ 1/1/2005 al 31/12/2006; Under 17: nati dall’ 1/1/2003 al 31/12/2004. La durata del corso sarà di 9 mesi: da Settembre a Giugno. Gli allenamenti si svolgeranno presso il nuovo centro sportivo Casa Olympic, via Tiberio Claudio 50 c/o C.C.La Fabbrica – Salerno, “Tiki-Taka” campo di calcio a 5 coperto, via Wenner (Fratte), Salerno, campo sportivo “De Gasperi” quartiere Europa (Pastena) Salerno. Anche quest’anno, inoltre, l’Olympic Salerno conserverà l’affiliazione alla metodologia Coerver Coaching mentre per gli iscritti dal 2003 al 2008 il tesseramento, alla visita cardiologica ed alla nuova maglia da gioco, comprenderà lo screen posturale con consulenza gratuita fisioterapica durante l’intera stagione sportiva e, novità della stagione 2019/20 l’esame B.I.A. un esame di tipo bioelettrico e non invasivo, che ci permetterà di conoscere la composizione del corpo dei nostri associati e valutarne lo stato nutrizionale. Sarà disponibile il servizio minibus. Per ulteriori info rivolgersi al numero 3288090105 oppure consultare il sito internet www.olympicsalerno.it o inviare mail all’indirizzo info@olympicsalerno.it.

