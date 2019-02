Olympic Salerno, impegno ravvicinato per i biancorossi: a Baronissi arriva la Victoria Marra.

Non c’è tempo di rifiatare in casa Olympic Salerno. La prima squadra biancorossa, reduce dal blitz all’inglese sul campo della Valentino Mazzola nel posticipo di mercoledì sera, torna subito in campo. Lo farà sul sintetico amico del “Figliolia” di Baronissi, ospitando alle ore 17 la Victoria Marra, compagine già sconfitta all’andata in territorio scafatese. Obiettivo quarto successo di fila per i ragazzi di mister De Sio con l’obiettivo di consolidare il piazzamento play-off e magari aprirsi spiragli ancora più importanti. Con l’organico ormai al completo, o quasi, l’undici biancorosso ha denotato grande sicurezza nei propri mezzi ed un’ottima tenuta atletica che potrà incidere al cospetto di un avversario assetato di punti salvezza e scosso dal cambio di panchina con Alfonso Iennaco che ha rilevato il dimissionario Peppe Aquino. Tre punti, dunque, da conquistarsi con sudore e tenacia per arrivare tirati a lucido alla partitissima di sabato prossimo con la Valle Metelliana. Arbitro dell’incontro sarà il sig. Giosuè Ambrosino di Torre del Greco.

Con l’Under 14 a riposo nell’ultima giornata d’andata, il settore giovanile concentrerà le sue attenzioni sulla sfida casalinga che attende il gruppo guidato da Paolo Rossi. Domani pomeriggio a render visita ai baby colchoneros al “Settembrino” di Fratte sarà la Sarnese.

L’A.S.D. Olympic Salerno comunica inoltre che sono aperte le iscrizioni a tutti i corsi di scuola calcio per l’anno 2018-2019 per le categorie Piccoli Amici: nati dal 1/1/2011 al 31/12/2014, Pulcini: nati dall’ 1/1/2008 al 31/12/2010, Esordienti: nati dall’ 1/1/2006 al 31/12/2007, Under 14: nati dall’ 1/1/2005 al 31/12/2005, Under 16: nati dall’ 1/1/2003 al 31/12/2004. La durata del corso sarà di 9 mesi: 10 settembre 2018 – 7 giugno 2019. Gli allenamenti si svolgeranno presso il nuovo centro sportivo Casa Olympic, via Tiberio Claudio 50 c/o C.C.La Fabbrica – Salerno, “Tiki-Taka” campo di calcio a 5 coperto, via Wenner (Fratte), Salerno, campo sportivo “De Gasperi” quartiere Europa (Pastena) Salerno. Sarà disponibile il servizio minibus. Per ulteriori info rivolgersi al numero 3288090105 oppure consultare il sito internet www.olympicsalerno.it o inviare mail all’indirizzo info@olympicsalerno.it.