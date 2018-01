Olympic Salerno, gli Allievi strappano il pari a Scafati. Giovanissimi ko con la capolista.

Altro fine settimana scoppiettante per le rappresentative agonistiche del settore giovanile dell’Olympic Salerno. Gli Allievi Provinciali di Paolo Rossi impattano al “Comunale” di Scafati contro la locale formazione al momento imbattuta tra le mura amiche. In condizioni climatiche poco favorevoli le due squadre si danno battaglia in mediana e ci vuole un episodio per sbloccare l’incontro: ci pensa Claudio Andrea Nicastro con una magistrale punizione a portare in vantaggio i colchoneros. La veemente reazione della Scafatese si concretizza ad inizio ripresa con Annunziata che inganna, complice il terreno viscido, Imparato. Il confronto si fa più piacevole con continui capovolgimenti di fronte ed i tentativi salernitani ad opera di Bove, Caldarelli e De Vivo meritevoli di miglior sorte. Ma la beffa per i biancorossini è dietro l’angolo e si materializza a ridosso del recupero quando un gran tiro dalla distanza sorprende la retroguardia ospite e s’infila alle spalle di Imparato. I ragazzi di Rossi non ci stanno ad uscire battuti dopo un pomeriggio di battaglia ed all’ultimo respiro è La Rocca a svettare più in alto di tutti su angolo di Christian Pelosi e ristabilire una giusta parità (2-2). “Il pareggio è stato il risultato più giusto – il commento del tecnico dell’Olympic – Usciamo dal campo consapevoli del fatto che non molliamo mai e che l’atteggiamento contro squadre così ostiche alla fine ci premia sempre. Arriviamo carichi al big match del prossimo week-end con la capolista Sanseverinese”. Questa la formazione schierata da Rossi: Imparato, Albano, Basso, Renna, La Rocca, Nicastro, Giaquinto, Caldarelli, Bove, Pelosi A., De Vivo. A disposizione: Amato, Graziuso, Congiu, Pelosi C., Fasulo.

Nulla da fare per i Giovanissimi Provinciali che danno tutto ma escono sconfitti dal derby con la New Mary Rosy. La capolista s’impone con il punteggio di 4-2, rendendo vane le marcature di Calore e Fasulo. I ragazzi di mister Alfredo Serritiello vanno comunque applauditi per l’impegno profuso e la determinazione con cui gara dopo gara si rimettono in gioco per proseguire il proprio percorso di maturazione. Questi gli atleti impiegati nello starting eleven: De Martino, Savastano, Coscia, Cammarota, De Vivo, Santoro, Gallo, Elia, Lanzetta, Calore, Cantilena. Pari anche per gli Esordienti 2005 Opes. I babies di Enzo Daniele impattano 2-2 con la Frank Della Monica. Dopo essere andati sotto di due goal, nell’unico minuto di recupero del primo tempo è Grati ad accorciare le distanze con un bellissimo colpo di testa su assist di Zapparoli. Dopo aver rischiato a più riprese di subire il colpo del ko, è il capitano Amendola a siglare il definitivo pareggio trasformando un calcio di rigore.

L’A.S.D. Olympic Salerno comunica inoltre che sono aperte le iscrizioni a tutti i corsi di scuola calcio per l’anno 2017-18 per le categorie Piccoli Amici per nati dal 1/1/2010 al 31/12/013, Pulcini: nati dall’ 1/1/2007 al 31/12/2009, Esordienti: nati dall’ 1/1/2005 al 31/12/2006, Giovanissimi: nati dall’ 1/1/2003 al 31/12/2004, Allievi: nati dall’ 1/1/2001 al 31/12/2002. Gli allenamenti si svolgeranno presso le seguenti strutture: “Centro Sociale” Via Vestuti, Quartiere Italia (Pastena) Salerno, “Tiki-Taka” campo di calcio a 5 coperto, via Wenner (Fratte), Salerno, campo sportivo “De Gasperi” quartiere Europa (Pastena) Salerno. Sarà disponibile il servizio minibus. La quale comprende: Tesseramento Figc, polizza assicurativa, visita medica con elettrocardiogramma, 2 completini e zainetto dell’Olympic Salerno, analisi posturale specialistica. Per ulteriori promo del decennale, scuola calcio portieri ed altre info sarà sufficiente rivolgersi al numero 3288090105 oppure consultare il sito internet www.olympicsalerno.it o inviare mail all’indirizzo info@olympicsalerno.it. La segreteria è aperta dal lunedi al venerdi dalle 16 alle 18 presso il Centro Sociale in via Vestuti, Quartiere Italia (Pastena) Salerno. L’Olympic Salerno comunica altresì il lancio del nuovo piano Marketing per la Stagione 2017/18 consultabile al seguente link http://www.olympicsalerno.it/partnership.php