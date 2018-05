Olympic Salerno, gli Allievi ritrovano il Costa d’Amalfi sulla strada verso la finale. Cala il sipario sulla prima squadra.

Sarà il Costa d’Amalfi l’ultimo ostacolo verso la finalissima per gli Allievi Provinciali dell’Olympic Salerno. Archiviata brillantemente la pratica Golfo di Policastro, i ragazzi di Paolo Rossi se la vedranno con gli scudocrociati, già affrontati durante la regular season. Nei due precedenti della prima fase del torneo, i colchoneros si sono imposti entrambe le volte: 2-3 all’andata in quel di Maiori, 5-1 al ritorno casalingo. Due risultati che non devono far assolutamente dormire sonni tranquilli a Caldarelli e compagni visto l’ottimo stato di forma della compagine costiera che per la fase finale ha potuto contare su rinforzi di lusso da prima squadra e Juniores tra i quali i classe 2001 ex Salernitana Domenico Ferrara e Vincenzo Cioffi. Quel che è certo è che si prospetta un doppio confronto all’insegna del bel gioco e dello spettacolo con la speranza che i delfini salernitani possano tuffarsi alla fine centrando l’agognato obiettivo. Si parte lunedì pomeriggio al “Settembrino” di Fratte per l’andata, una settimana dopo il ritorno. In casa biancorossa sarà tour de force per capitan Alessandro Pelosi e l’estremo difensore Gabriele Imparato Sirica: entrambi, infatti, saranno di scena mercoledì pomeriggio al “Figliolia” di Baronissi per l’ultima e decisiva giornata della fase eliminatoria del Torneo delle Province con la casacca granata della Rappresentativa salernitana cui è necessario vincere contro Caserta per guadagnarsi la finale. Dopo il turno di riposo forzato, tornano in campo anche i Giovanissimi di Alfredo Serritiello per la sesta giornata del torneo Silver: biancorossini in campo domenica mattina a Mercato San Severino contro la locale compagine. Chiusa la regular season per gli Esordienti classe 2005: nell’ultima giornata Amendola e soci non possono nulla contro la corazzata Terzo Tempo che s’impone con il netto punteggio di 5-0.

Cala il sipario sulla stagione agonistica 2017/2018 della prima squadra dell’Olympic Salerno. L’undici allenato da Enzo De Sio chiuderà i battenti domani pomeriggio a Bellizzi, ospite della Simone Fierro che dopo il pari e patta dell’andata ha affidato la panchina al grande ex di turno Pino Bove. Contro i picentini, l’undici caro a patron Pisapia che ha fatto brillare il marchio Olympic in occasione della finale di Europa League vinta dai colchoneros di Madrid in quel di Lione, ha l’opportunità di migliorare lo score di punti del girone d’andata e chiudere con un sorriso una lunga e travagliata annata, condizionata da impressionante sequenza di infortuni ed indisponibilità varie ma non priva di soddisfazioni ed importanti successi. Arbitro dell’ultima di campionato sarà il sig. Dario Benvenuto di Nocera Inferiore.

L’A.S.D. Olympic Salerno comunica inoltre che sono aperte le iscrizioni a tutti i corsi di scuola calcio per l’anno 2017-18 per le categorie Piccoli Amici per nati dal 1/1/2010 al 31/12/013, Pulcini: nati dall’ 1/1/2007 al 31/12/2009, Esordienti: nati dall’ 1/1/2005 al 31/12/2006, Giovanissimi: nati dall’ 1/1/2003 al 31/12/2004, Allievi: nati dall’ 1/1/2001 al 31/12/2002. Gli allenamenti si svolgeranno presso le seguenti strutture: “Centro Sociale” Via Vestuti, Quartiere Italia (Pastena) Salerno, “Tiki-Taka” campo di calcio a 5 coperto, via Wenner (Fratte), Salerno, campo sportivo “De Gasperi” quartiere Europa (Pastena) Salerno. Sarà disponibile il servizio minibus. La quale comprende: Tesseramento Figc, polizza assicurativa, visita medica con elettrocardiogramma, 2 completini e zainetto dell’Olympic Salerno, analisi posturale specialistica. Per ulteriori promo del decennale, scuola calcio portieri ed altre info sarà sufficiente rivolgersi al numero 3288090105 oppure consultare il sito internet www.olympicsalerno.it o inviare mail all’indirizzo info@olympicsalerno.it. La segreteria è aperta dal lunedi al venerdi dalle 16 alle 18 presso il Centro Sociale in via Vestuti, Quartiere Italia (Pastena) Salerno. L’Olympic Salerno comunica altresì il lancio del nuovo piano Marketing per la Stagione 2017/18 consultabile al seguente link http://www.olympicsalerno.it/partnership.php