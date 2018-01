Olympic Salerno, esame Vignale per cambiare prospettive. Doppia sfida alla Sanseverinese per Allievi e Giovanissimi.

Non c’è tre, senza quattro. Caccia alla quarta vittoria consecutiva per l’Olympic Salerno che dopo l’ennesimo successo di misura di domenica scorsa contro la Polisportiva Baronissi, sarà di scena domani pomeriggio sul sintetico del “Giannattasio” di Prepezzano per affrontare (inizio ore 18.30) il Vignale 2009. I rosanero picentini, autentica rivelazione del campionato, occupando il secondo posto in classifica alle spalle dello Sporting Pontecagnano e puntano senza mezzi termini a consolidare un piazzamento play-off dal sapore di storia. Si troveranno, però, ad affrontare la rivitalizzata compagine biancorossa di Enzo De Sio che dalle ultime due gare del girone di ritorno (si chiuderà domenica prossima con la Simone Fierro) avranno con ogni probabilità il responso sulle aspettative da porsi sulla seconda e ultima parte di stagione. Di particolare importanza si presenta, quindi, l’impegno di domani: come ormai consuetudine, il tecnico dei colchoneros ritrova due elementi reduci dalla squalifica (Rossi e Buonomo) ma ne perde contestualmente altri due per lo stesso motivo. Salteranno, infatti, la trasferta giffonese Fabio Pifano e Paraggio, appiedati dal giudice sportivo per recidività in ammonizione. Sul fronte opposto mancherà, invece, l’attaccante Moscariello mentre i galloni da ex spettano al difensore Alfredo Camorani. Arbitro dell’incontro sarà il sig. Umberto Petruzzello di Battipaglia.

Altro fine settimana intenso per il settore giovanile dell’Olympic Salerno. Gli Allievi Provinciali riceveranno domenica pomeriggio al “Settembrino” la visita della Sanseverinese che comanda la classifica considerando la posizione da fuori graduatoria dell’Assocalcio. Altro banco di prova importante per i ragazzi di Rossi, reduci dalla gagliarda prova di Scafati. Avversario identico a campi invertiti per i Giovanissimi Provinciali di Alfredo Serritiello che di buon mattino giocheranno, invece, al “Superga” di Mercato San Severino. Delicato anche l’impegno degli Esordienti 2005 Opes di Enzo Daniele che faranno visita alla corazzata Metis Academy.

L’A.S.D. Olympic Salerno comunica inoltre che sono aperte le iscrizioni a tutti i corsi di scuola calcio per l’anno 2017-18 per le categorie Piccoli Amici per nati dal 1/1/2010 al 31/12/013, Pulcini: nati dall’ 1/1/2007 al 31/12/2009, Esordienti: nati dall’ 1/1/2005 al 31/12/2006, Giovanissimi: nati dall’ 1/1/2003 al 31/12/2004, Allievi: nati dall’ 1/1/2001 al 31/12/2002. Gli allenamenti si svolgeranno presso le seguenti strutture: “Centro Sociale” Via Vestuti, Quartiere Italia (Pastena) Salerno, “Tiki-Taka” campo di calcio a 5 coperto, via Wenner (Fratte), Salerno, campo sportivo “De Gasperi” quartiere Europa (Pastena) Salerno. Sarà disponibile il servizio minibus. La quale comprende: Tesseramento Figc, polizza assicurativa, visita medica con elettrocardiogramma, 2 completini e zainetto dell’Olympic Salerno, analisi posturale specialistica. Per ulteriori promo del decennale, scuola calcio portieri ed altre info sarà sufficiente rivolgersi al numero 3288090105 oppure consultare il sito internet www.olympicsalerno.it o inviare mail all’indirizzo info@olympicsalerno.it. La segreteria è aperta dal lunedi al venerdi dalle 16 alle 18 presso il Centro Sociale in via Vestuti, Quartiere Italia (Pastena) Salerno. L’Olympic Salerno comunica altresì il lancio del nuovo piano Marketing per la Stagione 2017/18 consultabile al seguente link http://www.olympicsalerno.it/partnership.php