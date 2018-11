Olympic Salerno, è tempo di big match: a Baronissi arriva l’Honveed. Giovanili a caccia di riscatto.

Carica a mille dopo i due blitz consecutivi fuori dalle mura amiche con San Valentino Torio prima ed Intercampania poi, l’Olympic Salerno è pronta a sfatare il tabù casalingo. L’occasione ghiotta arriva dall’atteso match che domani pomeriggio, al “Figliolia” di Baronissi, opporrà i biancorossi di Enzo De Sio all’Honveed Coperchia. Gli irnini nell’ultimo turno hanno perso la vetta della classifica a discapito della Valle Metelliana e sono determinati a riprendere la marcia al primato ma sulla loro strada troveranno un Olympic determinata e pimpante in tutti i suoi effettivi a disposizione. Sul versante disciplinare ai coperchiesi mancherà lo squalificato Giella mentre in casa colchoneros entra in diffida Simone Viviano. Su quello tecnico saranno diversi gli ex dell’incontro, soprattutto su sponda Honveed con i vari Camberlingo, Basile, Vigilante, Iovane, Festa, Avallone e Pastore a rappresentare la nutrita schiera di vecchie conoscenze di patron Pisapia & Co. L’ultimo precedente risale alla 19a giornata dello scorso campionato quando Amato e Pierpaolo Contente ribaltarano l’iniziale vantaggio della squadra allora allenata da Pecorale, in goal proprio con l’ex Basile. Arbitro dell’incontro sarà il sig. Gennaro Vitiello della sezione di Torre del Greco.

In chiave giovanile Under 16 ed Under 14 vanno a caccia di riscatto. Il gruppo di Paolo Rossi e Fabio Dell’Isola saranno alle prese con la lunga trasferta di Stella Cilento, ospiti della locale Cilento Academy domenica mattina alle 10.30. Quello di Gennaro Piccolo ed Alessio Mogavero, invece, ospiterà al “Settembrino” sempre domenica ma a 12 i pari età della Salernitana allenati dall’ex tecnico del Centro Storico Alfredo Della Calce.

L’A.S.D. Olympic Salerno comunica inoltre che sono aperte le iscrizioni a tutti i corsi di scuola calcio per l’anno 2018-2019 per le categorie Piccoli Amici: nati dal 1/1/2011 al 31/12/2014, Pulcini: nati dall’ 1/1/2008 al 31/12/2010, Esordienti: nati dall’ 1/1/2006 al 31/12/2007, Under 14: nati dall’ 1/1/2005 al 31/12/2005, Under 16: nati dall’ 1/1/2003 al 31/12/2004. La durata del corso sarà di 9 mesi: 10 settembre 2018 – 7 giugno 2019. Gli allenamenti si svolgeranno presso il nuovo centro sportivo Casa Olympic, via Tiberio Claudio 50 c/o C.C.La Fabbrica – Salerno, “Tiki-Taka” campo di calcio a 5 coperto, via Wenner (Fratte), Salerno, campo sportivo “De Gasperi” quartiere Europa (Pastena) Salerno. Sarà disponibile il servizio minibus. Per ulteriori info rivolgersi al numero 3288090105 oppure consultare il sito internet www.olympicsalerno.it o inviare mail all’indirizzo info@olympicsalerno.it.