Olympic Salerno, dopo l’eliminazione dalla Coppa tocca all’Intercampania. Impegni probanti per le giovanili.

Si prospetta l’ennesimo fine settimana molto impegnativo in casa Olympic Salerno. La prima squadra guidata da Enzo De Sio affronterà sul sintetico dello “Squitieri” l’Intercampania, tra le formazioni più accreditate alla vigilia del campionato di Prima Categoria ed ora in risalita dopo qualche momento di appannamento. Sarà la terza trasferta consecutiva nel giro di 7 giorni per i colchoneros che dopo il blitz da tre punti a San Valentino Torio, mercoledì sono stati di scena ad Agerola per la gara di ritorno del secondo turno di Coppa Campania. Con sole 11 unità disponibili, i biancorossi passano in vantaggio con l’ormai rigenerato Marco Pifano ma cedono alla distanza alla compagine dei Monti Lattari che s’imporrà 3-1 con doppietta di Villani e Amodio, estromettendo così l’Olympic dalla corsa alla kermesse tricolore. Per la cronaca sono scesi in campo nell’inedito ma già sperimentato ruolo di estremo difensore Bosco, a seguire Condolucci A., Acquviva, Avagliano, Malangone, Paraggio, Pifano F., Pifano M., Marano S., Amato ed il vice presidente Fabio Gatto. Tornando, dunque, al campionato la trasferta di Sarno sarà un bel crocevia stagionale per Albini e compagni prima dell’atteso confronto interno con l’Honveed.

Anticipo al sabato pomeriggio per l’Under 16 di Paolo Rossi che va a caccia della prima vittoria stagionale al “Settembrino” di Fratte contro la Virtus Battipaglia (inizio gara ore 17). Seconda trasferta di fila, invece, per l’Under 14 di Gennaro Piccolo ed Alessio Mogavero che sarà di scena domenica mattina (ore 10) sullo storico “Dirceu”, ospite dei pari età della Feldi Eboli.

L’A.S.D. Olympic Salerno comunica inoltre che sono aperte le iscrizioni a tutti i corsi di scuola calcio per l’anno 2018-2019 per le categorie Piccoli Amici: nati dal 1/1/2011 al 31/12/2014, Pulcini: nati dall’ 1/1/2008 al 31/12/2010, Esordienti: nati dall’ 1/1/2006 al 31/12/2007, Under 14: nati dall’ 1/1/2005 al 31/12/2005, Under 16: nati dall’ 1/1/2003 al 31/12/2004. La durata del corso sarà di 9 mesi: 10 settembre 2018 – 7 giugno 2019. Gli allenamenti si svolgeranno presso il nuovo centro sportivo Casa Olympic, via Tiberio Claudio 50 c/o C.C.La Fabbrica – Salerno, “Tiki-Taka” campo di calcio a 5 coperto, via Wenner (Fratte), Salerno, campo sportivo “De Gasperi” quartiere Europa (Pastena) Salerno. Sarà disponibile il servizio minibus. Per ulteriori info rivolgersi al numero 3288090105 oppure consultare il sito internet www.olympicsalerno.it o inviare mail all’indirizzo info@olympicsalerno.it.