Olympic Salerno, dopo la sospensione di Montoro al “Figliolia” arriva il San Valentino. Impegni probanti per le giovanili.

Dopo la sospensione per motivi metereologici della sfida di sabato scorso a Montoro con il Real San Felice (recupero programmato mercoledì 6 Marzo alle ore 19), l’Olympic Salerno torna tra le mura amiche dove riceverà la visita del fanalino di coda San Valentino. Una sfida da prendere con le pinze per l’undici di Enzo De Sio che si troverà di fronte una squadra assetata di punti salvezza. La vittoria dell’andata consentì ai colchoneros di iniziare ad intraprendere il percorso che li ha portati fino al quinto posto con prospettive ancor più luminose se dovesse andare in porto la missione di recupero infrasettimanale, considerando anche i risultati delle gare disputatesi nell’ultimo week-end. A parte i soliti lungodegenti e gli ultimi infortunati, tutti gli altri elementi a disposizione abili e arruolabili per il tecnico salernitano che in settimana ha messo in guardia i suoi sulle insidie che può portare la sfida ai giallorossi. Arbitro dell’incontro sarà il sig. Roberto Tudino di Battipaglia, alla sua prima direzione in carriera dell’Olympic.

Dopo la sospensione in blocco dei campionati provinciali, tornano in campo anche Under 16 e Under 14. Gli Allievi di Paolo Rossi se la vedranno in casa con la temibilissima Oasi Scafati sabato pomeriggio al “Settembrino” mentre i Giovanissimi di Piccolo e Mogavero saranno di scena domenica mattina al “Volpe” per l’interessantissimo derby con la Salernitana di Della Calce.