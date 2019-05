Olympic Salerno, con lo Sporting Domicella ultima di campionato per la prima squadra.

Si chiuderà domani pomeriggio sul sintetico del “Figliolia” il campionato della prima squadra dell’Olympic Salerno. Imperativo categorico per i ragazzi allenati da Enzo De Sio chiudere a testa alta e riscattare il bruttissimo passo falso di sabato scorso a Montoro che è costato di fatti ai colchoneros la disputa dei play-off. Solo un, alquanto improbabile miracolo, potrebbe ripescare i biancorossi e consentirgli di accedere alla post-season: non solo il mancato pareggio nello scontro tra battistrada Honveed-Sporting Audax ma anche una vittoria della Valle Metelliana sul San Valentino, impelagato nella lotta per non retrocedere proprio come lo Sporting Domicella che sfiderà a a Baronissi De Fato e compagni. Costretti a conquistare l’intera posta in palio per evitare la discesa diretta in Seconda, gli irpini troveranno sulla loro strada un Olympic desideroso di cancellare la macchia di Banzano e soprattutto di mettere in mostra gli elementi che, per infortunio o altre contigenze, hanno avuto meno spazio durante tutto l’arco dell’annata come Viscido, ancora alla ricerca del primo goal stagionale. Assente Chiariello, il trainer delfino recupera Trimarco che ha scontato il turno di squalifica. Arbitro dell’incontro sarà il sig. Luca Liliano Marra di Avellino.

Come anticipato, l’Under 16 ospiterà l’Indomita nella lenta marcia di avvicinamento alla conclusione del torneo mentre l’Under 14 proverà a consolidare il piazzamento play-off a Pregiato con la Cavese.

