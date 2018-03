Olympic Salerno, con il Real Bellizzi è ancora 0-0

Prosegue senza sosta la striscia positiva dell’Olympic Salerno che esce indenne dalla seconda trasferta consecutiva, inginocchiandosi alla buona sorte. Dopo il pari a reti bianche di Mercato San Severino con le Frazioni Unite, i biancorossi replicano lo stesso punteggio a Bellizzi sul campo del Real che ha da recriminare per i tre legni colpiti. Al 10′ il primo sussulto locale con De Martino che approfitta di un errore di Bosco, s’incunea in area e con il destro colpisce in pieno il palo. Neanche un minuto e lo stesso esperto attaccante centra in elevazione la traversa non riuscendo a concretizzare di un soffio l’ottima percussione di Saggiomo. Avvio bruciante dei padroni di casa con l’Olympic che ci mette tempo per iniziare a fare capolino nell’area avversaria: la prima, nitida, occasione capita al solito Viscido che da nel cuore dell’area gialloblù si gira e impegna severamente Del Giudice. Nella ripresa si riparte con l’undici bellizzese proiettato in avanti ma Albini fa buona guardia su Vittozzi e Di Vece. La consueta girandola di cambi (tra i colchoneros si rivede Simone Marano) non sortisce l’effetto sperato ed a venti dal termine il Real completa la collezione di legni con Marino che dalla media distanza lambisce la traversa. Il match non si sblocca, la retroguardia di casa tiene a bada le scorribande dei neo entrati Amato e Condolucci e nel finale è Vittozzi ad avere la palla buona per l’1-0 ma la conclusione dell’attaccante battipagliese non impensierisce Gargano. Finisce così con un punto a testa che mantiene entrambe le compagini in lotta per la post-season.

TABELLINO

REAL BELLIZZI: Del Giudice, Arcangeli, Liguori, Sica Gio., La Ragione, Marino, Vittozzi, De Rosa, Di Vece, Saggiomo D., De Martino (25′ st Olivieri). A disposizione: Villani, Giordano, Truono, Novella, Saggiomo M. Allenatore: Sirica

OLYMPIC SALERNO: Gargano, Ragone, Bosco, Pivetta (17′ st Amato), Acquaviva (15′ st Marano S.), Albini, Paraggio (34′ st Condolucci E.), Contente P., Viscido, Pifano M. (27′ st De Fato), Pederbelli. A disposizione: Rossi, Contente G., Apicella. Allenatore: De Sio

ARBITRO: Cerulli di Agropoli

NOTE: Giornata nuvolosa. Ammoniti Liguori, Sica Gio. (RB), Contente P., Ragone (OS). Recupero 2′ + 5′.

