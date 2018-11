Olympic Salerno, boccata d’ossigeno contro Agerola in Coppa Campania, al via i campionati Uner 16 ed Under 14.

Ancora una vittoria per l’Olympic Salerno nell’andata del secondo turno della Coppa Campania. Questa volta la squadra di mister De Sio supera per 2 a 1 l’Agerola. Gara subito in discesa per i biancorossi, tra le mura amiche del “Figliolia” di Baronissi, grazie alla rete di Luca Paraggio al 6′. Il centrocampista sfrutta al meglio una grande azione corale con assist finale di Simone Marano. Al 44′ il raddoppio dei colchoneros con Pippo Contente, abile a sfruttare l’assist di Amato. Nonostante il punteggio, il vero protagonista della prima frazione di gioco è D’Arienzo, estremo difensore dell’Olympic, che salva più volte i suoi. All’intervallo comunque il risultato è di due a zero per i padroni di casa. Nella ripresa cresce la pressione dell’Agerola, che trova il gol che riapre il match al 75′ con Somma, che spedisce in fondo al sacco dopo il palo colpito da Milano direttamente su calcio di punzione. Finale divertente con occasioni da entrambi i lati, ma il punteggio non cambia ancora una volta grazie alle diverse respinte di D’Arienzo e Mascolo. Per i biancorossi dunque, una boccata d’ossigeno dopo il ko di sabato scorso in campionato, in attesa della gara interna con il Real San Felice.

TABELLINO

OLYMPIC SALERNO: D’Arienzo, Condolucci A., Bosco, Pifano F., Albini, Viviano, Paraggio, Contente P., De Simone (15′ st Trimarco), Amato (22′ st Condolucci E.), Marano S. (27′ st Panella). Allenatore: De Sio.

AGEROLA: Mascolo, Liguori, Acampora, Milano, Fusco, Donnarumma, Auricino, Naclerio, Cuomo, Somma G., Minieri. A disposizione: Lo Schiavo, Somma U., Ruocco, Imperati, Bellogrado, Ferrara, De Simone, Cuomo C., Acunto. Allenatore: Scala.

ARBITRO: Turco di Battipaglia

RETI: 6′ pt Paraggio (OS), 44′ pt Contente P. (OS), 30′ st Somma G. (A).

NOTE: Ammoniti: Bosco, Pifano F., Viviano, Paraggio, Contente P. (OS), Milano, Acampora, Cuomo, Minieri (A).

Fine settimana ricco di appuntamenti in casa Olympic Salerno. A catalizzare l’attenzione la prima giornata dei campionati Under 16 (Allievi Provinciali Fascia B) ed Under 14 (Giovanissimi Provinciali Fascia B), presentati dai vertici federali martedì scorso in una conferenza aperta a tutte le società proprio nella club house di Casa Olympic c/o il Lifestyle Center “La Fabbrica” di via Tiberio Claudio Felice. I biancorossi nati negli anni 2003 a seguire, in buona parte reduci dal campionato Giovanissimi Provinciali chiuso a ridosso dei play-off, battezzeranno la propria stagione domenica mattina al “Settembrino” di Fratte contro la New Mary Rosy. A guidare la truppa mister Paolo Rossi che, come accaduto nelle precedenti annate con il gruppo 2001, sarà coadiuvato dal fido collaboratore Fabio Dell’Isola. Sarà invece il duo composto da Gennaro Piccolo ed Alessio Mogavero a dirigere il gruppo 2005 che scenderà in campo sempre al “Settembrino” prima dell’Under 16, ospitando alle ore 10 i pari età del Pontecagnano. Naturalmente sarà di scena anche la prima squadra. L’undici di Enzo De Sio, privo di De Simone e Viviano appiedati per un turno dal giudice sportivo, riceverà al “Figliolia” di Baronissi la visita del Real San Felice, prima compagine irpina sulla strada dei colchoneros che proveranno a sbloccarsi tra le mura amiche anche in campionato dopo le note liete dalla Coppa Campania. Nelle fila della squadra che vanta diverse vecchie conoscenze del calcio salernitano a partire da mister Alfredo Arnone e dai difensori Toma ed Ametrano, mancherà lo squalificato Coulibaly. Arbitro dell’incontro sarà il sig. Alessandro Pepe della sezione di Nocera Inferiore.

L’A.S.D. Olympic Salerno comunica inoltre che sono aperte le iscrizioni a tutti i corsi di scuola calcio per l’anno 2018-2019 per le categorie Piccoli Amici: nati dal 1/1/2011 al 31/12/2014, Pulcini: nati dall’ 1/1/2008 al 31/12/2010, Esordienti: nati dall’ 1/1/2006 al 31/12/2007, Under 14: nati dall’ 1/1/2005 al 31/12/2005, Under 16: nati dall’ 1/1/2003 al 31/12/2004. La durata del corso sarà di 9 mesi : 10 settembre 2018 – 7 giugno 2019. Gli allenamenti si svolgeranno presso il nuovo centro sportivo Casa Olympic, via Tiberio Claudio 50 c/o C.C.La Fabbrica – Salerno, “Tiki-Taka” campo di calcio a 5 coperto, via Wenner (Fratte), Salerno, campo sportivo “De Gasperi” quartiere Europa (Pastena) Salerno. Sarà disponibile il servizio minibus. Per ulteriori info rivolgersi al numero 3288090105 oppure consultare il sito internet www.olympicsalerno.it o inviare mail all’indirizzo info@olympicsalerno.it.