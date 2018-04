Olympic Salerno aderisce a Giornata Mondiale dell’autismo.

L’Olympic Salerno, nell’ambito del suo costante impegno volto a promuovere e sostenere eventi di carattere sociale e solidale, celebra quest’oggi la Giornata mondiale dell’autismo. Istituita dall’assemblea generale dell’ONU nel 2007 con l’obiettivo di sensibilizzare la comunità internazionale sulle caratteristiche e manifestazioni di tale patologia, il 2 Aprile di ogni anno ricorre la data in cui enti ed associazioni celebrano tale evento. L’obiettivo della giornata è quello di far luce su questa disabilità, promuovendo la ricerca e il miglioramento dei servizi e contrastando la discriminazione e l’isolamento di cui ancora sono vittime le persone autistiche e i loro familiari. Il colore dominante della giornata è il blu, correlato alla campagna mondiale “Light it up blue”, ideata dall’organizzazione Autism Speaks, che prevede di illuminare di blu i principali edifici delle città di tutto il mondo, come testimonianza della sensibilità nei confronti delle problematiche legate ai disturbi autistici. L’Olympic Salerno lo farà a modo suo, in occasione della gara casalinga di domenica 8 Aprile con il Giffoni Sei Casali, istituendo per la prima volta nella stagione sportiva 2017/2018 la giornata biancorossa ed in particolare ospitando i bambini dell’associazione “Una Breccia nel Muro”. L’Associazione di origine capitolina e poi operativa anche a Salerno, si prefigge di cooperare in favore delle persone, e in particolare dei bambini fra i 18 mesi e i 12 anni, affetti da sindrome dello spettro autistico, lungo linee coerenti con la sua configurazione istituzionale, sostenendo la terapia dei bambini di famiglie in difficoltà anche attraverso congressi, meeting, kermesse ludico-sportive, affrontando l’autismo con apertura, forza e curiosità, sapendo che molte persone si stanno impegnando ogni giorno per rendere la vita del bambino autistico e dei suoi famigliari migliore possibile. L’evento, fortemente voluto dal partner Pixy Accessori Per Telefonia, già sponsor del team biancorosso, coinvolgerà tutti, dai più piccoli della Scuola calcio, ai calciatori e genitori nella giornata di domenica 8 Aprile (dalle 9:30 alle 13:00) presso lo stadio “Figliolia” di Baronissi dove si organizzeranno attività ricreative e momenti di aggregazione e si potrà giocare tutti INSIEME per l’autismo.

L’A.S.D. Olympic Salerno comunica inoltre che sono aperte le iscrizioni a tutti i corsi di scuola calcio per l’anno 2017-18 per le categorie Piccoli Amici per nati dal 1/1/2010 al 31/12/013, Pulcini: nati dall’ 1/1/2007 al 31/12/2009, Esordienti: nati dall’ 1/1/2005 al 31/12/2006, Giovanissimi: nati dall’ 1/1/2003 al 31/12/2004, Allievi: nati dall’ 1/1/2001 al 31/12/2002. Gli allenamenti si svolgeranno presso le seguenti strutture: “Centro Sociale” Via Vestuti, Quartiere Italia (Pastena) Salerno, “Tiki-Taka” campo di calcio a 5 coperto, via Wenner (Fratte), Salerno, campo sportivo “De Gasperi” quartiere Europa (Pastena) Salerno. Sarà disponibile il servizio minibus. La quale comprende: Tesseramento Figc, polizza assicurativa, visita medica con elettrocardiogramma, 2 completini e zainetto dell’Olympic Salerno, analisi posturale specialistica. Per ulteriori promo del decennale, scuola calcio portieri ed altre info sarà sufficiente rivolgersi al numero 3288090105 oppure consultare il sito internet www.olympicsalerno.it o inviare mail all’indirizzo info@olympicsalerno.it. La segreteria è aperta dal lunedi al venerdi dalle 16 alle 18 presso il Centro Sociale in via Vestuti, Quartiere Italia (Pastena) Salerno. L’Olympic Salerno comunica altresì il lancio del nuovo piano Marketing per la Stagione 2017/18 consultabile al seguente link http://www.olympicsalerno.it/partnership.php