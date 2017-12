Olympic Salerno, il 2017 delle giovanili si chiude con il blitz degli Allievi in Costiera.

Si chiude con la bella affermazione esterna degli Allievi Provinciali il 2017 del settore giovanile agonistico dell’Olympic Salerno. Un 2017 di crescita e formazione costante che ha toccato l’apice con il goal di Alessandro Pelosi, capitano dell’undici di mister Rossi, in quel di Tramonti che è valso alla prima squadra biancorossa un punto insperato contro la forte compagine gialloverde. Riavvolgendo il nastro, i 2001 e seguenti hanno iniziato la settimana natalizia cedendo di misura all’Assocalcio in un match che poco significava in termini di punti considerando la posizione fuori classifica del team della famiglia De Luca. In ogni caso un buon test contro una compagine che ha schierato diversi elementi impegnati nel Regionale, con il tecnico salernitano abile a ruotare tutti gli effettivi a disposizione. Nel turno infrasettimanale lo scenario è ben diverso. Sul sintetico di Maiori l’avversario è il Costa d’Amalfi che impone un ritmo forsennato all’incontro, passando in vantaggio con il talentuoso Bovino in elevazione. L’Olympic non si scompone e proponendo buone trame di gioco trova il pari con Pelosi di testa. E’ il preludio ad una due giorni da sogno per l’attaccante svezzato dal club di patron Pisapia. Il sorpasso, infatti, dopo una sfortunata traversa reca la sua firma al termine di una ubriacante serpentina conclusa con un chirurgico diagonale. I costierini non ci stanno ed agguantano con i denti il pari a ridosso dell’intervallo con un perfido tiro dal limite dell’area. Nella ripresa Pelosi si traveste da assist-man e pone sul piatto d’argento il pallone del 2-3 all’incontenibile Bove. L’assalto finale degli azzurrocrociati non porta l’effetto sperato e l’Olympic può festeggiare una chiusura d’anno col botto. “E’ stata un’annata fantastica dove più che i risultati io ed il mio collaboratore Fabio Dell’Isola abbiamo e stiamo lavorando sulla crescita di questo gruppo di allievi cercando di prepararli e soprattutto mentalizzarli per palcoscenici migliori. Approfitto per augurare a tutte le società un sereno Natale e felice Anno Nuovo”. Questo l’undici sceso in campo con la Costa d’Amalfi: Imparato, Albano, Meola, La Rocca, Renna, Pelosi C., Caldarelli, Pelosi A., Bove, Giaquinto, De Vivo. A disposizione: Graziuso, Basso, Congiu, Simbolo, Nicastro, Farina.

Di due gare in programma, ne giocano solo una i Giovanissimi Provinciali di Alfredo Serritiello. Lo scorso fine settimana, infatti, il Real Contursi Terme non si presenta sul rinnovato impianto di Laviano ed i tre punti vanno a tavolino all’Olympic Salerno. I biancorossini tornano in campo mercoledì per la sfida interna ai quotati pari età dell’Assocalcio. Bellissimo il confronto dominato dai delfini nella prima frazione terminata 1-1 con goal di Santoro. Nella ripresa l’espulsione a Criscuolo con conseguente calcio di rigore cambia l’inerzia e gli ospiti prevalgono per 1-3. Anche in questo caso è il progresso collettivo, partito lo scorso anno affrontando da sotto età il torneo di Fascia B, il leit motiv costante per Serritiello ed il suo staff. I risultati di questo primo scorcio di stagione, al di là di qualche episodio sfortunato, stanno dando gli esiti sperati. Questi gli atleti impiegati contro l’Assocalcio: De Martino, Buonagiunto, Notari, Cammarota, Savastano, Gallo, Santoro, Fasulo, Lanzetta, Calore, Elia. A disposizione: Mancusi, Criscuolo, Manzo, Pepe, Zapparoli, Cantilena.

L’A.S.D. Olympic Salerno comunica inoltre che sono aperte le iscrizioni a tutti i corsi di scuola calcio per l’anno 2017-18 per le categorie Piccoli Amici per nati dal 1/1/2010 al 31/12/013, Pulcini: nati dall’ 1/1/2007 al 31/12/2009, Esordienti: nati dall’ 1/1/2005 al 31/12/2006, Giovanissimi: nati dall’ 1/1/2003 al 31/12/2004, Allievi: nati dall’ 1/1/2001 al 31/12/2002. Gli allenamenti si svolgeranno presso le seguenti strutture: “Centro Sociale” Via Vestuti, Quartiere Italia (Pastena) Salerno, “Tiki-Taka” campo di calcio a 5 coperto, via Wenner (Fratte), Salerno, campo sportivo “De Gasperi” quartiere Europa (Pastena) Salerno. Sarà disponibile il servizio minibus. La quale comprende: Tesseramento Figc, polizza assicurativa, visita medica con elettrocardiogramma, 2 completini e zainetto dell’Olympic Salerno, analisi posturale specialistica. Per ulteriori promo del decennale, scuola calcio portieri ed altre info sarà sufficiente rivolgersi al numero 3288090105 oppure consultare il sito internet www.olympicsalerno.it o inviare mail all’indirizzo info@olympicsalerno.it. La segreteria è aperta dal lunedi al venerdi dalle 16 alle 18 presso il Centro Sociale in via Vestuti, Quartiere Italia (Pastena) Salerno. L’Olympic Salerno comunica altresì il lancio del nuovo piano Marketing per la Stagione 2017/18 consultabile al seguente link http://www.olympicsalerno.it/partnership.php