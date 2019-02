Olympic, gara col Real San Felice sospesa per vento.

Dura 40 minuti il confronto tra Real San Felice ed Olympic Salerno, valevole per la quinta giornata del girone di ritorno del campionato di Prima Categoria (raggruppamento E). Le forti raffiche di vento, unite a temperature polari in quel di Montoro, hanno indotto il direttore di gara, Nicola Ventola della sezione di Avellino, a sospendere la sfida quando irpini e colchoneros stazionavano ancora sullo 0-0 di partenza. Per la cronaca mister De Sio schierava Rossi tra i pali, Malangone, D’Amico, Pifano F., Albini, Trimarco, Chiariello, Contente P., De Fato, Viviano, Anastasio. Rispondevano i padroni di casa allenati da Alfredo Arnone con De Sio, De Stefano M., Lauro, Russo, Parrella, Toma, Trotta, Frallicciardi, Coulibaly, Jallow, De Stefano L. Con ogni probabilità la gara sarà recuperata mercoledì 6 Marzo. Contestualmente sospesa in blocco l’attività del settore giovanile e scolastico su scala regionale e provinciale: rinviate a data da destinarsi le sfide di Under 16 e Under 14.