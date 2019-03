Olympic, 2-0 all’Intercampania.

Nono risultato utile consecutivo per l’Olympic Salerno che piega all’inglese l’Intercampania, appropriandosi in solitaria del terzo posto e portandosi a -5 dalla vetta, ad una settimana dalla partitissima con l’Honveed Coperchia. I biancorossi di mister De Sio archiviano con un goal per tempo la non facile pratica del sabato pomeriggio, nonostante le pesanti assenze dei vari Bosco, Chiariello, Amato ed i due Pifano (di contro prima apparizione in panchina dopo tempo immemore per Buonomo e Pederbelli). Il match, preceduto come di consueto dal tradizionale cerimoniale fair-play caro al sodalizio di patron Pisapia, vede gli ospiti, galvanizzati dagli ultimi risultati, subito propositivi con Prospero su punizione vicino al bersaglio grosso. Al primo affondo passano i colchoneros con capitan Acquaviva che insacca in elevazione sulla scodellata di Viviano. La gara è piacevole seppur con poche occasioni nitide: in chiusura di tempo ci prova senza esito Andrea Condolucci mentre è provvidenziale Rossi nel negare il pari al centravanti avversario Molisse. Ad inizio ripresa De Fato sradica palla alla retroguardia sarnese ma si perde sul più bello in fase di conclusione. La difesa di casa tiene bene ed il confronto si trascina senza particolari sussulti fino all’ultimo quarto d’ora quando in rapida successione Eugenio Condolucci prima centra in pieno il palo poi assiste la conclusione di poco fuori misura di Anastasio ed infine con una gran progressione in solitaria mette a referto il 2-0. Finisce così con i delfini in festa ma già proiettati ad una settimana da vivere con intensità e massima concentrazione.

TABELLINO

OLYMPIC SALERNO: Rossi, Malangone, D’Amico, Condolucci A. (36′ st Buonomo), Acquaviva, Trimarco, Paraggio (15′ st Condolucci E.), Contente P., De Fato (20′ st Viscido), Viviano, Anastasio. A disposizione: Mugnani, Avagliano, Albini, Panella, Pederbelli, De Simone. Allenatore: De Sio

INTERCAMPANIA: Leo, Manzo D., Gaito (40′ pt Campone), Iacoletti, Palumbo, Masullo (23′ st Bello), D’Amato, Olimpo, Molisse C., Molisse A., Prospero. A disposizione: De Filippo, Cerbone. Allenatore: Sabbarese

ARBITRO: Annunziata di Nola

RETI: 12′ pt Acquaviva, 47′ st Condolucci E.

NOTE: Giornata soleggiata. Ammoniti De Fato, Rossi, Anastasio, Viviano (OS), Palumbo, Masullo, Molisse C., Leo (I).

