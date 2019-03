Lo spettacolo del nuoto campano di scena alla piscina di Cava de’Tirreni.

Presente all’impianto metelliano il vice presidente del comitato Ottorino Altieri, che ha premiato gli atleti saliti sul podio. Alla manifestazione ha preso parte anche una folta rappresentanza di nuotatori della società Acquachiara provenienti dalle piscine di Napoli (Frullone), Pomigliano d’arco e proprio Cava de’Tirreni.

“In un momento di difficoltà per quanto concerne l’impiantistica in Campania il nostro gruppo dirigenziale ha voluto, nuovamente, mostrare la sua volontà nel mettere a disposizione la propria struttura per queste belle manifestazioni – ha spiegato il direttore tecnico del Cavasports Giuseppe Fasano – Stiamo mantenendo tutti gli impegni presi con la cittadinanza cavese ospitando manifestazioni di livello regionale e nazionale oltre che svolgere il nostro lavoro quotidiano nel migliore dei modi, assicurando servizi perfetti e potenziando la qualità ed il numero dei corsi praticati. Siamo davvero soddisfatti di quanto svolto in questi mesi”.