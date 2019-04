L’importanza del fallimento, mercoledì 17 a Palazzo Innovazione con Hippo Basket.

Siamo lieti di annunciare che mercoledì 17 aprile 2019 alle ore 18 andrà in scena il nuovo appuntamento con i #MercoledìDelPalazzo organizzato da Palazzo Innovazione con la collaborazione della Hippo Basket Salerno!

Il tema dell’incontro, che si terrà presso la struttura situata all’interno del Complesso Monumentale di Santa Sofia, in Largo Abate Conforti, nel cuore del centro storico di Salerno, sarà estremamente stimolante ed istruttivo: “L’importanza del fallimento“.

A tutti piace vincere ma quanto è importante, però, saper perdere? Sia nella vita che nell’ambiente lavorativo, quanto veramente serve sbagliare e non essere sempre i primi della classe?

A rendere il tutto ancora più interessante sarà il fatto che ad affrontare l’argomento sarà non solo un papà Hippo ma una persona estremamente qualificata.

L’ospite del prossimo evento, infatti, sarà:

– Tommaso Biccardi

Psicoterapeuta – Psicologo dello Sport

Didatta Scuola di Specializzazione in Psicoterapia Integrata (Sipi)

Consulente Nazionale Italiana Basket di coach Ettore Messina

Co-Autore del libro “Diventare Coach” (Sipi Integrazioni)

Ingresso gratuito. Per prenotare il ticket per l’accesso all’evento basta seguire una semplice procedura sulla piattaforma eventbrite.it, in alternativa ci si potrà registrare direttamente presso la segreteria di Palazzo Innovazione.