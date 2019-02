L’ex Ministro allo Sport Luca Lotti in visita al Palazzetto Acquasport.

L’onorevole Luca Lotti, da ieri in visita presso le principali strutture sportive della Regione Campania, in vista delle Universiadi ha voluto inserire nel suo tour campano, all’interno della tappa salernitana, anche Ginnastica Salerno.

Questa mattina l’ex Ministro per lo Sport ha visitato gli oltre 6000 mq del complesso sportivo del palazzetto AcquaSport di via Generale Clark a Salerno, dove quotidianamente si allena la squadra Campione d’Italia di Ginnastica Artistica, oltre ad essere punto di riferimento delle più importanti compagini mondiali e d’Europa.

Accompagnato dal Sindaco di Salerno, Vincenzo Napoli e dal deputato Piero De Luca, l’onorevole Lotti si è trattenuto con il Presidente di Ginnastica Salerno, Juliana Sulce e il direttore sportivo, Antonello Di Cerbo, ammirando il lavoro svolto negli ultimi anni, ma soprattutto lodando il “Progetto Ginnastica”, nato con l’obiettivo di promuovere la pratica sportiva e garantire lo sport a tutti, con particolare attenzione alle fasce deboli.

All’ex Ministro è stato poi presentato anche il nuovo progetto in cantiere per il 2019: “La Palestra nel Parco”, che prevede l’installazione e l’uso di attrezzi in un’area all’aperto di circa 8500 mq.