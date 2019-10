Sfuma l’assalto alla vetta per la Salernitana nell’8^ giornata della Serie B: Ventura incassa il gol dell’ex Bocalon e perde 1-0 a Venezia.

La prima vittoria casalinga del Venezia costa caro alla Salernitana, battuta in trasferta dopo tre successi su tre lontano dall’Arechi. Sfortunata la squadra di Ventura che colpisce due pali e crolla per mano dell’ex Bocalon: niente vetta per i campani, Dionisi irrompe invece in zona playoff