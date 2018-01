Le ragazze del Salerno Basket 92 vincono ad Ariano Irpino ed agganciano il secondo posto.

Due punti importanti per il Salerno Basket ’92 al termine di una partita che avrebbe potuto riservare meno patemi. Le granatine s’impongono 40-57 sul campo della cenerentola Farmacie del Tricolle Ariano Irpino. Non senza soffrire oltremodo, soprattutto nella parte centrale del match. Il successo consente di agganciare Cercola al secondo posto con 14 punti (Scafati è prima con 16) e tenere a distanza Sorrento (12).

La partita. Dello Iacono rinuncia inizialmente all’acciaccata Ceccardi, c’è Fontana nello starting five. De Mitri dà il via alle danze con una penetrazione centrale, poi orchestra contropiede e assist sotto le plance ad Assentato che mette dentro i liberi del +10 dopo i primi 3’ (2-12). Ancora De Mitri da fuori, la sua tripla vale il 4-15 a metà quarto. Poi, l’involuzione. Spazio a Galdi per Ingrassia (2 falli iniziali che comprometteranno il suo minutaggio), Ariano cerca di restare in partita con le realizzazioni di Frascolla, Ilaria Cifaldi (da tre) e Cossa, portandosi sul -4 al primo intervallo (13-17). Troppa superficialità per Salerno. Al rientro Assentato prova a scuotere le sue, Fontana contribuisce col +8 a metà quarto (17-25) in cui si sbaglia molto su ambo i fronti. Decisamente imprecise le giocate delle over Ingrassia e Melin, ancora da registrare l’inserimento di Manolova. Salerno soffre, ringrazia le avversarie per l’imprecisione dalla lunetta e all’intervallo lungo mantiene lo scarto dei primi 10’ (23-27). Coach Dello Iacono urla nello spogliatoio. Dentro, Salerno ci lascia ancora per un po’ la determinazione (un solo punto a testa in 2’). Scocca l’ora di Ceccardi: con una caviglia malandata, la lunga contribuisce a sciogliere le giocate ospiti. De Mitri si sblocca, l’impatto sul match di Giulivo è positivo e a metà terzo periodo Salerno cerca l’allungo e trova ampio respiro. Ariano risponde blandamente ma dimostra di essere viva sulla sirena con la tripla di Cossa che fissa il terzo parziale sul 35-50. Nell’ultimo periodo il 2-1 in 6’ non fa riconciliare con la pallacanestro. Assentato e la bomba di De Mitri a 2’ dal termine riaccendono l’incontro (38-56). Replica Cossa ma c’è poco tempo: Salerno vince 40-57.

“Era difficile giocare su questo campo. Ariano ha due giocatrici di grande talento offensivo e, benchè ci fossimo preparati a contenerle, nel piano partita sono venute fuori delle variabili dipendenti legate a infortuni e falli che ci hanno messo in difficoltà – commenta Dello Iacono – Abbiamo tenuto botta con grande applicazione difensiva, aspetto per cui sono maggiormente entusiasta. Purtroppo abbiamo commesso tanti errori offensivi, sia al tiro dal perimetro che dentro l’area. E poi un alto numero di palle perse ha caratterizzato in negativo la prestazione offensiva. Bisogna lavorare, le ragazze devono capire che hanno ancora oltre il 50% del proprio potenziale da mettere al servizio della squadra. Non possiamo che migliorare, ora testa all’importante match casalingo contro Stabia”.

TABELLINO – LE FARMACIE DEL TRICOLLE ARIANO IRPINO-SALERNO BASKET 40-57 (13-17; 23-27; 35-50)

ARIANO IRPINO: Frascolla 5, B. Cifaldi, I. Cifaldi 5, Cossa 20, D’Agostino, Laterza, Maraia, Ndiaye, Buglione 2, Lavita, D’Avanzo 8. All: Paparo.

SALERNO: Ingrassia 10, De Mitri 26, Galdi, Arase ne, Ceccardi, Esposito, Fontana 2, Assentato 15, Giulivo 3, Ledda, Manolova 1, Melin. All: Dello Iacono.

Arbitri: Marco Cerullo di Marano (NA) e Giancarlo Di Marsilio di Napoli

NOTE. Uscita Ingrassia (S) per 5 falli a 1’ dalla fine.