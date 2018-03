Le ragazze del Salerno Basket 92 battono Ariano Irpino e puntellano la salvezza.

Buona prestazione per il Salerno Basket ’92, che batte Farmacie del Tricolle Ariano Irpino col punteggio di 68-54, rimontando nell’ultimo periodo il pur minimo svantaggio durato tre quarti. Le ospiti erano obbligate a vincere per coltivare ancora speranze di abbandonare l’ultimo posto in classifica e hanno messo il cuore sul parquet del PalaSilvestri con Cossa (23 punti) sugli scudi. Alla lunga, però, le granatine sono venute fuori, restando sempre attaccate alla partita.

In evidenza Assentato (19 punti) e la giovanissima Giulivo (12). Con questo successo Salerno sale a quota 20 in classifica, a due giornate dalla fine della fase a orologio del campionato di Serie B femminile: playoff irraggiungibili, salvezza giù in tasca. Ariano Irpino, invece, saluta mestamente la categoria.

Nel prossimo turno – sabato 24 marzo – le granatine faranno visita all’Olimpia Capri, nel tentativo di espugnare il palasport isolano e provare a guadagnare una posizione in classifica. Molto dipenderà, però, dal risultato del recupero del match che le capresi dovranno disputare contro FreeBasketball Scafati, avendo la federazione rinviato il match a causa delle cattive condizioni atmosferiche che hanno impedito all’Olimpia la traversata.

Le giovanili. La formazione Under 18 sarà impegnata mercoledì 21 marzo alle 18:45 sul campo delle casertane della Family Basket, fanalino di coda.

TABELLINO – SALERNO BASKET ’92-FARMACIE DEL TRICOLLE ARIANO IRPINO 68-54 (15-16; 31-32; 44-48)

SALERNO: Ingrassia 11, Gasparro ne, De Mitri 13, Galdi, Arase ne, Esposito, Fontana 2, Assentato 19, Giulivo 12, Ledda 3, Manolova 3, Melin 5. All: Dello Iacono.

ARIANO IRPINO: Frascolla 6, B. Cifaldi 2, Laterza, I. Cifaldi, Cossa 23, Melito, Ndiaye 7, Buglione 1, Pastore, D’Avanzo 12. All: Paparo.

Arbitri: Giuseppe Maruggi di Melfi (PZ) e Federico Romaniello di Avigliano (PZ)