Le Givova Ladies affrontano gara 1 della finale playoff contro la Nico Basket Massa.

Il PalaFusco è pronto a ospitare la finale playoff della Givova Ladies Scafati. Dopo l’impresa di Viterbo le ragazze di coach Ottaviano dovranno sfidare nell’atto conclusivo dei playoff le toscane della Nico Basket. Le neroarancio arrivano all’appuntamento con il morale a mille, grazie anche al ritorno improvviso di Serra e Negri, con quest’ultima fondamentale nelle fasi clou della gara del PalaMalè. Di fronte ci sarà la compagine guidata da coach Luca Biagi, che dopo essere arrivata seconda nella fase regionale, ha eliminato d’autorità il Cus Messina. A parlare alla vigilia della partita più importante della storia del club scafatese è il gm Maurizio Prete. Dopo le palpitazioni vissute nel primo turno, il dirigente è pronto a vivere altri 80’ col fiato sospeso.

Quanta emozione c’è nell’affrontare una finale che potrebbe regalarvi l’accesso in A2?

“L’emozione aumenta sempre di più con una partita così importante da giocare. È la nostra prima volta e ci teniamo a fare bene, sia in campo che fuori. Non vediamo l’ora d’iniziare, siamo pronti”.

L’andata si giocherà al PalaFusco, determinante contro Viterbo. Si attende una nuova “ondata arancione”?

“Ultimamente il pubblico ha sempre risposto presente, ma noi non ci accontentiamo. Infatti lavoriamo per far avvicinare sempre più tifosi e appassionati, perché il loro calore sarà fondamentale. In occasione della sfida di domani ci sarà anche Rtc Quarta Rete che trasmetterà la partita in diretta sul digitale terrestre, assieme alla nostra consueta diretta su Facebook. Siamo sicuri che le squadre in campo daranno spettacolo e faranno divertire tutti”.

Il ritorno avverrà sabato 26 al PalaPertini di Ponte Buggianese, provincia di Pistoia, con palla a due alle 21. Conquisterà la promozione chi avrà una migliore differenza canestri nel doppio confronto.

Ecco l’appuntamento:

Givova Ladies Scafati-Orza Rent Nico Basket Massa e Cozzile- sabato 19 maggio ore 19,45 – PalaFusco, via Adriana Angri (SA)