L’Alma Salerno supera la capolista Sandro Abate Pratola Serra.

Per l’Alma Salerno nulla è impossibile. Non lo è stato, infatti, battere i più quotati avversari della Sandro Abate, squadra che guida il girone G del campionato di serie B di calcio a 5.

Nella partita disputata nel pomeriggio di ieri al Palasport di Pratola Serra, i salernitani si sono imposti sugli irpini con il punteggio di 5 a 4, infliggendo alla capolista la prima sconfitta del torneo. L’Alma Salerno, tra l’altro, era stata anche l’unica compagine a fermare in precedenza la Sandro Abate – lo scorso 23 dicembre – con la vittoria nella Coppa Italia di categoria.

Una gara molto combattuta da entrambe le formazioni, consce della reciproca forza. A partire subito forte sono gli ospiti che vanno in vantaggio con un gol di Cholo Salas che, in tal modo, rimpingua ulteriormente il suo bottino di reti segnate dall’inizio della stagione. La squadra di casa non ci sta e riesce dapprima a rimettere in equilibrio la gara, per poi riuscire anche a passare in vantaggio, complice un errore in uscita del portiere granata, Alessandro Carpentieri. I calcettisti salernitani, però, non si demoralizzano e, anzi, riprendono coraggio: il 2 a 2 arriva grazie all’attesa prima rete stagionale dell’argentino Facundo Galiñanes mentre è ancora Salas a riportare in vantaggio l’Alma Salerno, con il 3 a 2 che chiude il primo tempo.

La seconda frazione di gioco si apre con la compagine salernitana fortemente intenzionata a portare a casa il risultato come dimostra il 4 a 2 firmato da Danilo Spisso. La Sandro Abate cerca di mostrare i muscoli e di recuperare la partita: i padroni di casa riescono ad accorciare le distanze e anche a raggiungere il pareggio. Quest’ultimo gol, però, viene annullato dagli arbitri, dopo una segnalazione di un pallone uscito da parte del cronometrista a bordo campo. Una decisione che ha mandato su tutte le furie i giocatori irpini che hanno principalmente contestato la tardiva scelta della direzione di gara.

Nonostante i nervi tesi, l’Alma Salerno ha continuato a fare la sua gara, difendendo bene e cercando di approfittare delle ripartenze. È stato grazie ad un tiro libero, poi, messo a segno ancora da Galiñanes, che il risultato della partita si è assestato sul definitivo 5 a 4 in favore dei salernitani che hanno espugnato, in tal modo, quello che sembrava un fortino inattaccabile.

«È stata una bella partita – ha detto Maurizio Acampora, che ieri ha guidato la squadra dalla panchina – Si sono incontrate due squadre di grande caratura e, dunque, non sarebbe potuto essere altrimenti. Alla fine, è riuscita a prevalere la formazione che ha dimostrato maggiore capacità nel far girare il pallone in ripartenza. Questo è un risultato fondamentale per noi, non solo dal punto di vista della classifica ma anche da quello psicologico. Ciò ci aiuterà a tenere alta la concentrazione per il prosieguo del nostro cammino in questa stagione».

Con l’importante vittoria esterna di ieri, l’Alma Salerno – con 25 punti – ora è a sole 5 lunghezze di distanza dall’accoppiata di testa composta da Sandro Abate e Futsal Marigliano, appaiate a 30 punti. Il prossimo impegno in campionato è datato 27 gennaio, quando i granata saranno chiamati alla trasferta di Conversano. Il 13 gennaio, infatti, il campionato si fermerà per il turno di qualificazioni alla Final eight di Coppa Italia, con l’Alma che sarà impegnata al PalaTulimieri contro il Bernalda Futsal mentre la settimana successiva osserverà il turno di riposo.

L’Alma Salerno si rimette in moto dopo l’importante vittoria in campionato contro la capolista Sandro Abate, in vista dell’altrettanto decisiva sfida di Coppa Italia di categoria contro il Bernalda Futsal.

La partita di sabato ha rappresentato, per i calcettisti salernitani, un momento di fondamentale importanza per quanto riguarda il cammino stagionale. Una gara e un risultato che si sono arricchiti di un ulteriore significato: i giocatori, infatti, hanno voluto dedicare la vittoria ottenuta in uno dei più importanti incontri del campionato al loro presidente Antonio Boccia, che sta affrontando un delicato periodo personale.

Con lo stesso spirito e la stessa voglia di far bene, la squadra affronterà anche la partita di Coppa Italia in programma sabato al PalaTulimieri contro il Bernalda, una formazione ostica già incontrata durante il girone di andata del campionato di serie B. I salernitani non hanno intenzione di precludersi alcun obiettivo e affronteranno con il coltello tra i denti anche l’appuntamento con la competizione nazionale.

Luci e ombre, invece, arrivano dal settore giovanile. Nella giornata di domenica, infatti, la selezione under 19 dell’Alma Salerno è uscita sconfitta dallo scontro interno contro il Caserta per 4 a 6 mentre l’under 16 di mister Melella si è imposta per 4 a 3 sul Reghinna Minor, sempre tra le mura amiche del PalaTulimieri.