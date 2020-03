La visita di Monsignor Bellandi al Club Mai Sola Salernitana.

Una visita inaspettata stamattina presso la sede del Club in Via Mario Pagano, ha varcato la soglia del Club l’arcivescovo di Salerno Mons. Andrea Bellandi, a dimostrazione della sua vivacità e della suo voler comprendere i salernitani dalle loro radici per poter dare il meglio di sè nella sua missione pastorale, accompagnato da Don Franco Mangili Parroco di Fratte e da Padre Sergio La Pegna Padre Superiore dei Dottrinari.



In sede ad accoglierlo una delegazione di soci capitanati dal Presidente Antonio Carmando che ha fatto gli onori di casa, spiegando sommariamente la storia del club e la sua missione oltre che sportiva anche sociale.



Tra i vari aneddoti che simpaticamente sono stati raccontati, il Monsignore ha raccontato il suo passato giovanile nel calcio ed il suo ruolo da vecchio libero di una volta.



Al Monsignore gli è stata donata una sciarpa del Club e la bottiglia di vino con l’etichetta in ceramica.



Siamo fieri di essere stati i primi ad accogliere il Mons. Bellandi nella sede di un Club sportivo, e alla fine della breve ma intensa visita, lo stesso entusiasta della nostra organizzazione, ha espresso parole di elogio complimentandosi con i componenti presenti.



P.s. ha garantito la presenza allo stadio Arechi per la sfida contro il Pisa, ed ha chiesto espressamente la vittoria dei Granata.