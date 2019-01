La Jomi Salerno si rinforza, ecco Ana Rajic.

La Jomi Salerno si rinforza con Ana Rajic. Ruolo centrale/terzino, 27 anni, può vantare già diverse esperienze sia in Italia che all’estero. Nel corso della sua carriera spiccano i campionati disputati in Croazia con Umago e Zamet ed una proficua esperienza negli Emirati Arabi. Ana Rajic conosce già il campionato italiano di massima serie avendo indossato già la casacca dell’Ariosto Ferrara. “Sono davvero molto contenta dell’accordo raggiunto con una società importante e prestigiosa come la Jomi Salerno. Ringrazio la società ed il presidente Mario Pisapia per questo nuova opportunità che mi concedono. Ho grandi motivazioni, per me è un grande onore indossare la maglia della Jomi Salerno, si tratta di un club molto prestigioso, con uno staff tecnico e dirigenziale di prim’ordine. Non bisogna dimenticare che negli ultimi anni hanno vinto davvero tanto, nella scorsa stagione hanno conquistato lo scudetto ed a dicembre hanno portato a casa un altro prestigioso trofeo come la Supercoppa. Personalmente ho grandi motivazioni, spero di dare il mio contributo da qui sino al termine della stagione. Darò – conclude il nuovo acquisto della Jomi Salerno – il massimo per il bene di questa maglia e di questa società”.