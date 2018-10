La Jomi non sfigura in EHF Cup, c’è gloria anche per le giovanissime.

Finisce 35 a 25 il match di ritorno della EHF Cup tra lo Zvezda Zvenigorod. La compagine salernitana, nonostante la battuta d’arresto, tiene bene il campo e non sfigura contro le più quotate avversarie. LA PARTITA: Le due formazioni sono molto attente in difesa, le russe dopo 5’ minuti di gioco sono avanti di due reti (3 – 1). Al 12’ minuto il risultato è di parità, le due formazioni sono sul 5 – 5. Lo Zvezda piazza un break di due reti a zero, al 15’ la compagine russa è nuovamente avanti di due reti (7 – 5). Le campionesse d’Italia in carica tengono bene il campo, al 20’ minuto la compagine russa è avanti sempre soltanto di due reti (8 – 6). Nei minuti finali del primo tempo lo Zvezda Zvenigorod aumenta l’intensità, al 25’ le russe sono avanti con il punteggio di 11 – 7. La prima frazione di gioco si chiude con la compagine russa avanti con il risultato di 15 – 9. Nel secondo tempo le padrone di casa allungano: dopo 5’ minuti il risultato è 16 – 10. Lo Zveda Zvenigorod allunga ancora, al 20’ siamo sul 17 – 11, coach Rajic è costretto a chiamare time out. Al 16’ le russe si portano sul +10 (24 – 14). La Jomi Salerno prova a limitare i danni, ma la formazione russa mostra i muscoli ed al 20’ minuto si porta sul +12 (27 – 15). Nei minuti conclusivi del match il tecnico della Jomi Salerno concede spazio alle giovani del vivaio: arriva così la rete di Stellato (30 – 20). C’è gloria anche per Martina De Santis e per Erika De Somma che fissa il punteggio sul definitivo 35 a 25.

Zvezda Zvenigorod – Jomi Salerno 35 – 25 (primo tempo: 15 – 9)

Zevzda Zvenigorod: Kurmaz 8, Nikitina 6, Klimantseva 5, Bogdasheva 3, Chernova 3, Illarionova 2, Listopad 2, Tserkovniuk 2, Ganicheva 1, Karaseva 1, Nikitina 1, Usenko 1, Anoshkina, Dolgikh, Gerasimova, Tikhanova. Allenatore: Gumyanov

Jomi Salerno: Ferrari, Stellato 1, Dalla Costa 10, De Somma 1, Coppola 2, Gomez 2, Fabbo, Napoletano 1, Piantini, Oliveri, Lauretti Matos, Casale 1, Landri 6, De Santis 1. Allenatore: Rajic

Arbitri: Bozhinovski (Mkd) – Nachevski (Mkd)

Delegato EHF: Ivanovic (Serbia)