La Gestione del talento, mercoledì 6 a Palazzo Innovazione con Andrea Capobianco della Hippo Basket.

“La Gestione del talento – Talent management” è il titolo del prossimo appuntamento dei “Mercoledì del Palazzo” che avrà come ospite Andrea Capobianco.

Nel corso dell’evento organizzato da Palazzo Innovazione e dalla Hippo Basket Salerno, in programma mercoledì 6 febbraio alle ore 18.30, si parlerà di quanto nello sport come nella vita quotidiana e, dunque, nel lavoro conti l’interazione tra i componenti di un gruppo; di quali strategie possa adottare chi si ritrova alla guida di un gruppo per tirare fuori il meglio da ognuno dei suoi uomini per arrivare al successo.

La base di partenza sarà il libro “La meravigliosa avventura – Mannheim 2014” scritto da Andrea Capobianco (edito da basketcoach.net) ed in cui il tecnico originario di Venafro ripercorre le emozioni della cavalcata trionfale che ha regalato alla nazionale italiana Under 18 una storica medaglia d’oro nel più importante torneo giovanile internazionale. Una sorta di “Mondialino”.

Andrea Capobianco, oggi Head Coach della Nazionale Italiana Under 20, Responsabile della formazione degli allenatori della Federazione Italiana Pallacanestro (FIP), Responsabile tecnico della Nazionale 3vs3, docente universitario, è legatissimo alla città di Salerno, dove ha allenato per diversi anni dopo la significativa esperienza a Battipaglia. Alla guida della Pallacanestro Salerno, l’allenatore campano d’adozione a tutti gli effetti si è tolto tante soddisfazioni ed ha lanciato nel mondo del basket che conta quelli che erano dei giovanotti di belle speranze (da Giuseppe Poeta a Luca Infante e Marco Cardillo, solo per citarne alcuni) e nei quali lui aveva intravisto qualcosa in più. Prima degli altri. Tutti e tre sarebbero poi diventati protagonisti in Serie A.

Da lì è iniziata anche per Andrea Capobianco una strada ricca di successi e riconoscimenti.

L’appuntamento è, dunque, per mercoledì 6 febbraio alle ore 18.30 presso Palazzo Innovazione (in Largo Abate Conforti – Vicolo Santa Sofia, a Salerno).

La partecipazione all’evento è gratuita, basta iscriversi cliccando sul seguente link:

https://www.eventbrite.it/e/biglietti-i-mercoledi-di-palazzo-la-gestione-del-talento-wandrea-capobianco-55664556186?fbclid=IwAR18_qrR83OymMHMGYMiYh4VUSh49oUx8A8ceMN6EUaBUk64Vu0Idw9XT2A