La Coppa Campania va alle ragazze del Salerno Basket 92, 43-40 la finale con la Givova Ladies Scafati.

Il Salerno Basket ’92 si aggiudica la Coppa Campania al termine di una combattutissima finale. Al PalaFusco di Angri le granatine battono la Givova Ladies FreeBasketball Scafati 43-40 e chiudono la stagione con una bella soddisfazione, premiate dal presidente Fip regionale, Manfredo Fucile. Gran partita, grande spirito delle ragazze di Dello Iacono.

Perfetti i primi 10’ granata. Difese blindate per oltre 3’ effettivi, sblocca la scafatese Iozzino. Sul capovolgimento De Mitri insacca da tre. Bene Melin, rimbalzi preziosi. Si gioca a viso apertissimo, Manolova segna dalla distanza a metà quarto, poco dopo firma anche Ingrassia (7-2). Capitan De Mitri infila la sua seconda bomba e le arancio-nere chiamano timeout: +7 Salerno che diventa +10 con l’ennesima tripla di Manolova (15-5) a uno e mezzo dal primo intervallo. S’esalta anche Esposito, altra bomba (18-5), De Mitri sigilla il 20-6 del primo parziale. Al rientro Iozzino accorcia da fuori, De Mitri risponde con la stessa moneta: 25-9 al 14’. L’ex Ceccardi e Scibelli rosicchiano (25-15 a 4’ dall’intervallo lungo) e sale anche la carica dei sostenitori avversari. Dopo 3’ di digiuno Assentato prima e Giulivo poi fanno 29-15: si va al riposo così.

Clamoroso blackout elettrico all’intervallo, pausa prolungata forzosamente. Salerno resta nel buio al rientro: non segna per 5’ e Scafati si rifà sotto con la tripla di Iozzino, Sapienza e Scibelli (29-23 a metà periodo). Ma De Mitri c’è e con la percussione centrale spegne l’incantesimo. Scafati alza il pressing, le granatine accusano. Il capitano si carica la squadra sulle spalle e infila l’ennesima bomba (36-25 a 2’:30” dalla mezzora) ma Iozzino non ci sta e fa 36-38, terzo parziale. Salerno va in difficoltà, soffre, barcolla. Ma regge. E si rialza. Due liberi di Ingrassia per respirare a inizio ultimo quarto, Ceccardi e poi Assentato ancora dalla lunetta per il +10 (40-30) al 33’. Ma Iozzino è incontenibile e Scafati arriva al -3 con 4’ ancora da giocare (40-37). I cardiopatici si accomodano fuori: De Mitri per il 42-38 a un giro di lancette dalla fine. Si arriva con Scafati sotto di 3’ a due secondi dal termine e con rimessa a favore. Cicic vanifica tutto, Salerno si prende la Coppa Campania col punteggio di 43-40.

TABELLINO – SALERNO BASKET ’92-GIVOVA LADIES FREEBASKETBALL SCAFATI 43-40 (20-6; 29-15; 36-28)

SALERNO: Ingrassia 4, Caputo ne, De Mitri 21, Galdi, Arase ne, Esposito 7, Fontana, Assentato 4, Giulivo 2, Ledda, Manolova 5, Melin. All: Dello Iacono.

SCAFATI: Sicignano, Iozzino 18, Porcu, Ceccardi 4, Sapienza 7, Ottaviani, Scibelli 9, Baglieri, Di Michele ne, Cicic 2. All: Ottaviano

Arbitri: Belprato-Guerrasio (Napoli)

