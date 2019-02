La Campolongo Hospital RN Salerno va Crotone per l’ultima gara del girone di andata.

Sabato pomeriggio alle ore 15 presso la piscina Olimpionica di Crotone, si gioca l’ultima gara del girone di andata del campionato di serie A2 di pallanuoto per la Campolongo Hospital Rari Nantes Salerno, che dovrà vedersela contro il fanalino di cosa Metal Carpenteria RN Auditore Crotone.

I calabresi fino a oggi non hanno raccolto molto, anche rispetto a quanto si è visto in acqua, dove in alcune circostanze avrebbero meritato di più. Anche per questo motivo i giallorossi sicuramente non sottovaluteranno la gara e scenderanno in vasca con la solita determinazione.

In un campionato equilibrato e duro come quello di quest’anno, ogni punto può essere di fondamentale importanza, e gli uomini mi mister Matteo Citro lo sanno bene e hanno preparato con scrupolo la trasferta crotonese. In settimana, alla Vitale, c’è stata anche una prestigiosa amichevole contro il Posillipo, tutto fieno in cascina per Scotti Galletta e compagni in vista della sfida di sabato e del girone di ritorno.

Il vice capitano Gennaro Parrilli conferma la consapevolezza della squadra di non sottovalutare l’impegno: “Sarà una partita complicata come tutte le trasferte di quest’anno. Sicuramente l’approccio sarà fondamentale, dobbiamo incanalare la partita dalla nostra parte fin dalle prime battute”.

E di approccio parla anche mister Matteo Citro che così presenta la gara: “Andiamo a giocare in un campo molto caldo. Nonostante la classifica, il Crotone ha diversi giocatori di categoria e noi dobbiamo essere bravi a restare concentrati sul nostro gioco, evitando quelle situazioni che possono favorirli”.