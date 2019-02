La Campolongo Hospital RN Salerno passa a Crotone con un netto 18-4.

Ultima giornata del girone di andata sabato pomeriggio alla piscina Olimpionica di Crotone per la Campolongo Hospital Rari Nantes Salerno, che ha superato nettamente la Metal Carpenteria RN Auditore Crotone con il punteggio di 18-4

Approccio pazzesco dei giallorossi, che piazzano subito un parziale di 9-0 nel primo quarto e chiudono virtualmente l’incontro.

Squalificato il tecnico Matteo Citro, in panchina i giallorossi sono stati diretti, per l’occasione, dallo stesso Scotti Galletta, nella veste di allenatore e giocatore.

Calabresi mai in partita, ma soprattutto per merito della Rari, che è scesa in acqua con cattiveria e grinta, non volendo assolutamente sottovalutare l’impegno. In gol subito Pica dopo 22 secondi, poi Gandini, Parrilli, Luongo, Parrilli, Scotti Galletta due volte, Mauro e ancora Pica. Nel secondo quarto il ritmo scende un po’, ovviamente ampio tourover per i giallorossi, che chiudono comunque in vantaggio per 4-1 con i gol di Parrilli, Ragosta e doppietta di Luongo.

Il terzo tempo finisce 2-1, in gol Spatuzzo e Fortunato. Nell’ultima frazione ancora avanti la Rari che conclude sul 3-2 con le reti di Luongo, Mauro e Cupic.

Gara che è sembrata semplice, ma solo grazie alla grande forza messa in acqua dalla Rari Nantes Salerno, che non ha nessuna intenzione lasciare qualcosa per strada o sottovalutare gli avversari di turno.

“I ragazzi hanno approcciato bene l’incontro – commenta mister Citro a fine gara – Sono stati concentrati e hanno gestito benissimo la mia assenza in panchina, giocando con grande qualità entrambe le fasi”.

Sabato prossimo il campionato osserverà una giornata di riposo, si riprenderà il 9 marzo con la prima giornata di ritorno, che vedrà i giallorossi impegnati a Catania contro la Pol. Muri Antichi.